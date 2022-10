Petar Grašo trenutačno boravi u Beogradu, gdje će imati koncert, a usput je za Blic.rs dao intervju i otkrio kako se snalazi u ulozi oca.

Pjevač Petar Grašo nedavno je postao otac malene Albe,koju je dobio sa suprugom Hanom Huljić.

Zbog brojnih poslovnih obaveza koje su ga snašle Grašo ne skriva kako nedovoljno vremena provodi sa djevojčicom.

Grašo trenutačno boravi u Beogradu, u kojem će 11.10. održati koncert u Štark areni, a za Blic.rs otkrio je kakav je on kao otac i kako se snalazi u tome.

"S obzirom na to da sam ja svoju godinu popunio koncertima i prije nego što je ona nastala, ne stignem je, nažalost, u toj mjeri ni vidjeti. Ona je još beba, nije toliko upućena u glazbu", rekao je Petar otvoreno.

Ne krije ni kako je ponosan na to što ga sluša publika u različitoj dobnoj skupini:

"Kod mene se dogodio taj jedan transfer prve generacije, čak i druge. Tako da se zna zaista dogoditi da me slušaju bake, njihove kćerke - koje su moji vršnjaci, točnije koje su krenule sa mnom prije 25 godina i sad njihova djeca, čija videa redovno dobivam. To je blagoslov. Ja nemam tu neku tajnu uspjeha niti sastojke. To je samo neka moja otvorenost prema tome što radim."

Prokomentirao je i današnju situaciju na glazbenoj sceni...

"Napretkom i digitalizacijom glazbe dogodila se, naravno, hiperprodukcija, što je s jedne strane loše jer ima gomila šunda i gomila loših stvari jer se svatko može baviti muzikom, ali s druge strane je dobro jer od te jedne veće količine svega - ispliva, naravno, i veća količina dobroga. Uhvatiš tu i tamo neke interesantne ideje", zaključio je pjevač.

Podsjetimo, Hana je Albu rodila sredinom srpnja ove godine. Rodilište je napustila uz svoju majku Vjekoslavu Huljić, a Grašo je i tada imao obaveze, pa je jedva dočekao završiti s poslom kako bi pristigao kući svojoj supruzi i djetetu.

Hana je rodila carskim rezom, u rodilište je stigla u jutarnjim satima, a rodila je kasno poslijepodne. Termin joj je bio 23. srpnja, no čini se da je djevojčica Alba odlučila malo uraniti.

"Ja mislim da čovjek postane svjestan onog trenutka kad stavi to biće u ruke, ali evo, kazat ću vam u kratkim crtama - sretni, spremni, čekamo!" izjavio je Grašo u razgovoru za IN magazin.

Hana i Grašo vjenčali su se 19. veljače ove godine u crkvi svetog Dominika u Splitu u krugu obitelji, kumova i najbližih prijatelja, a sve su popratili i fotografi koji su ih čekali ispred crkve i restorana u kojem se održavalo svadbeno slavlje.

