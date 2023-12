Ovu vrstu performansa žiri još nije vidio: ''Jedna ovako krhka žena, i onda ti lanci, ovo je bilo bolno za gledati''

Za polufinale showa Supertalent kreativna 23-godišnjakinja Paula Šolc pripremila je kombinaciju zavodljivih plesnih pokreta i akrobatskih elemenata na svili. Spretnim plesom u zraku još je na audiciji fascinirala žiri, a jednoglasnom odlukom zavrijedila je prolazak u idući krug.

''Izaći na scenu Supertalenta je jako čudan osjećaj, imaš to četvero ljudi koji stoje tamo, znaš da će ti dati neki komentar i onda je malo pritisak. Reakcije mi stvarno puno znače, ljudi mi znaju komentirati da izgledam krhko, a zapravo iznutra postoji ta neka divlja strana koja je puno opuštenija i razuzdanija i veselija. I to je ono što ja želim pokazati u polufinalu. Kad sam krenula nastupati s lancima, nisam se osjećala baš ugodno, s vremenom sam se više osjećala kao doma, lance sam sama naučila, nije me nitko naučio. Ti lanci su mi omogućili da izvučem nešto što sam znala da imam u sebi i što drugi imaju samo ne znaju kako da izvuku tu divlju stranu, ovim nastupom želim sebi dokazati da mogu sve'', rekla je.

Evo kako su članovi žirija doživjeli njezin nastup.

''Spoj krhkosti i nečeg toliko grubog kao što je lanac me fasciniralo kod tebe, izgeda bolno'', priznao je Fabijan.

''Nikad nisam vidjela ovu vrstu performansa s lancima, vrlo moćno, snažno, grubo, meni je to bilo prebolno gledati, ali je zbilja fascinatno'', komentirala je Martina.

''Jedna ovakva krhka žena poput tebe i onda ti lanci, te bakandže, sto crnih misli mi je prošlo kroz glavu, izgledalo je grubo i nezgrapno, zastrašujuće ali opet prekrasno, tebi svaka čast'', zaključila je Maja.

