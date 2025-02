Otkriven uzrok smrti mlade Netflixove zvijezde koja je pronađena mrtva u svom domu

Kim Sae-ron pronađena je mrtva u svom domu, a policija se sada oglasila povodom uzroka njezine smrti.

Nakon što je Južnokorejska glumica Kim Sae-ron (24) pronađena mrtva u svom domu, otkriven je uzrok njezine smrti.

Prema napisima brojnih medija, glumica je počinila samoubojstvo.

"Vjerujemo da je donijela ekstremnu odluku i planiramo to tretirati kao samoubojstvo", izjavili su iz južnokorejske policije, prenosi tamošnja agencija Yonhap.

Kim Sae-ron - 1 Foto: Profimedia

Kim je bila jedna od najperspektivnijih glumica u Južnoj Koreji, no njezina karijera pretrpjela je udarac nakon incidenta s vožnjom u pijanom stanju 2022. godine.

Pojavila se na ekranu s devet godina te je ostvarila uloge u brojnim filmovima i TV serijama.

Stekla je popularnost kao dječja zvijezda u filmu "A Brand New Life" (2009.) i hitu "The Man From Nowhere" (2010.).

Kim Sae-ron - 6 Foto: Profimedia

Prvu odraslu ulogu dobila je u TV drami "Secret Healer" (2016.), a glumila je i u trileru "The Villagers" (2018.).

Njezina posljednja uloga bila je u korejskoj dramskoj seriji "Bloodhounds", koja je na Netflixu izašla 2023. godine.

