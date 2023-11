Procurili detalji dosad nepoznatog sukoba Williama i Harryja, sve se odigralo dok je kraljica umirala: "On nije imao pojma o tome"

Omid Scobie u svojoj novoj knjizi "Endgame" piše o svađi prinčeva Williama i Harryja i njihovu odnosu u posljednjim danima života kraljice Elizabete.

S britanskog kraljevskog dvora odjeknula je vijest o dosad neotkrivenoj svađi između prinčeva Williama i Harryja i situacije koja se dogodila kada je prošle godine preminula njihova baka, kraljica Elizabeta.

Izvori iz palače potvrdili su britanskim medijima da je princ William ignorirao pozive svoga brata dok je pokojna kraljica ležala na samrti u Balmoralu prošle godine. Članovi obitelji bijesni su zbog tvrdnji Harryjeva i Meghanina biografa i prijatelja Omida Scobieja, koji je sve to iznio u javnost.

"Čini se da je, bez obzira na to što se to dogodilo iza zatvorenih vrata, čak i u vrijeme takve boli i tuge, kraljevska obitelj bila zabrinuta da će im to jednog dana naštetiti. Tu su William i Kate meta broj jedan i potrebno je samo nekoliko mjeseci da se stvari pogoršaju", izjavio je izvor za The Mirror.

U odlomku svoje najnovije knjige "Endgame" Scobie navodi da su princa Harryja ostavili u neznanju i nije imao pojma o kraljičinu stanju u posljednjim trenucima njezina života te da princ William osjeća da je izgubio Harryja i ne želi poznavati ovu njegovu verziju.

Scobie, koji je prethodno objavio biografiju o Sussexima pod nazivom "Pronalaženje slobode", tvrdi da 39-godišnji Harry i njegova 42-godišnja supruga Meghan nisu imali pojma da se kraljevska obitelj priprema za kraljičinu smrt prošle godine.

U knjizi "Endgame" prepričao je kako su Sussexovi posjetili Veliku Britaniju radi niza obveza u rujnu 2022. godine, kada je palača objavila da su liječnici kraljici Elizabeti savjetovali mirovanje.

"Sljedećeg jutra Sussexi nisu imali pojma da Buckinghamska palača već planira kraljičine posljednje sate i prve dane nove ere monarhije, sve dok vojvodin telefon nije počeo zvoniti. Nepoznat broj. Obično ih je ignorirao. Meghan je rekla suprugu da podigne slušalicu, a on ju je poslušao. Harry te godine nije mnogo razgovarao sa svojim ocem, ali to nije bilo vrijeme za napetost između oca i sina. Charles mu je rekao da se on i Camilla spremaju napustiti kuću Dumfries i otići u Balmoral, gdje je princeza Anne već bila uz kraljicu. Rekao je Harryju da odmah krene u Škotsku. Harry je svom bratu Williamu poslao tekstualnu poruku s pitanjem kako on i Kate planiraju otići u Škotsku i mogu li putovati zajedno, ali nije dobio odgovor", tvrdi Scobie.

Kasnije mu je rečeno da je Harry uspio osigurati let sa svojim stričevima, prinčevima Andrewom i Edwardom.

"Bilo je uznemirujuće svjedočiti tome. Harry je u tome bio potpuno sam", tvrdi Scobie da mu je rekao izvor blizak Sussexima.

Isto tako tvrdi da su izvori iz palače izvijestili određene novine da je Charles osobno podijelio vijest o kraljičinoj bolesti sa svojim sinom. Citirao je vojvodina prijatelja koji je rekao da je Harryja to shrvalo. Autor također sugerira da je veza Williama i Harryja nepopravljiva jer princ od Walesa svoga brata vidi kao prebjega.

Glasnogovornik Buckinghamske palače odbio je komentirati "Endgame", knjigu koja bi trebala biti objavljena 28. studenog.

