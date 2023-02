Harry Styles okrunjen za izvođača godine na dodjeli Brit Awardsa, sve je dirnuo zahvalom upućenom njemu posebnim osbama

Britanska pop zvijezda Harry Styles bio apsolutni pobjednik subotnje dodjele Brit Awardsa, osvojivši sve četiri nagrade za koje je nominiran, uključujući nagradu za izvođača godine.

Na dodjeli britanskih glazbenih nagrada u londonskoj O2 Areni Styles je nagrađen za album godine Harry's House, pjesmu godine As It Was, izvođača godine i najbolju pop/R&B izvedbu.

"Ova je noć za mene bila stvarno, stvarno posebna i nikad je neću zaboraviti", izjavio je Styles, koji je prošloga tjedna već ovjenčan američkom glazbenom nagradom Grammy.

Styles je također zahvalio svojim bivšim kolegama iz benda One Direction i time sve dirnuo, rekavši kako bez njih ne bi bio tu gdje je.

Ženski indie rock bend Wet Leg bili su drugi veliki pobjednici večeri, jer su hitmejkeri "Chaise Longue" nagrađeni za najbolju britansku grupu i najboljeg novog izvođača. Izgubili su, međutim, od The 1975 u kategoriji Alt/Rock (o kojoj odlučuju fanovi) i od Stylesa u kategoriji Album godine.

Od prošle godine uvedene su rodno neutralne kategorije za izvođača godine i međunarodnog izvođača godine, umjesto prijašnjih kategorija u kojima su se birali najbolji izvođači u muškim i ženskim kategorijama.

No, u kategoriji "izvođača godine" svi su nominirani bili muškarci - pjevači Styles i George Ezra, reperi Stormzy i Central Cee, kao i DJ i producent Fred Again - što je razljutilo mnoge u industriji i na društvenim mrežama.

Drugu rodno neutralnu nagradu za međunarodnog izvođača godine osvojila je američka zvijezda Beyoncé, koja je nagrađena i za međunarodnu pjesmu godine, za "Break My Soul".

Beyoncé nije došla na dodjelu nagrade, ali se publici obratila putem video-poruke kako bi prihvatila nagrade. Zahvalila je svojim fanovima u Britaniji i završila govor porukom - "Vidimo se na turneji!"

Što se tiče ostalih dobitnika britanskih glazbenih nagrada, engleski pop rock bend The 1975 osvojio je nagradu za najbolju rock/alternativnu izvedbu, najbolja međunarodna grupa je Fontaines DC, zvijezdom u usponu proglašen je britanska R&B djevojačka grupa Flo, za najbolju plesnu izvedbu nagrađena je Becky Hill, a 23-godišnji reper Aitch odnio nagradu za najboljeg hip-hop/grime/rap izvođača.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Omiljeni srpski pjevač napravio spektakl u rasprodanoj Areni, u publici pjevale žena i sestra Luke Modrića!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Stranci ne prestaju komentirati Let 3, pogledajte njihove izraze lica kada su ugledali dečke na pozornici!