Zvijezda hit-serije zbog gnjusnih optužbi osuđen na zatvorsku kaznu, ne piše mu se dobro

O Yeong-su proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje i osuđen je na osam mjeseci zatvora i uvjetno na dvije godine.

Južnokorejski glumac i zvijezda serije "Squid Game" O Yeong-su proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje, priopćio je lokalni sud, nakon što je bio optužen za napad na jednu ženu 2017. godine.

Ovaj 79-godišnjak 2022. godine postao je prvi Južnokorejac koji je osvojio nagradu Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca i to za ulogu naizgled ranjivog starca u spomenutoj hit-seriji. Sada je osuđen na osam mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, a o tome je izvijestio ogranak okružnog suda u Suwonu u Seongnamu i uz to mora poslušati 40 sati predavanja o seksualnom nasilju, prenosi Daily Mail.

"Žrtvini vlastiti zapisi o napadu i njezine tvrdnje su dosljedni i čini se da su to izjave koje se ne mogu dati bez da ih se stvarno doživi", rekao je sudac Jeong Yeon-ju.

Dok je izlazio iz zgrade suda, glumac je rekao novinarima koji su ga tamo čekali da se planira žaliti na odluku, a za to ima rok od sedam dana ili će presuda biti potvrđena.

O je optužen 2022. godine za seksualno zlostavljanje žene, koja nije identificirana, u dva navrata. Incidenti su se dogodili kada je boravio u ruralnom području zbog kazališne predstave 2017. godine, na pješačkoj stazi i ispred rezidencije žrtve, piše u dokumentima okružnog suda u Suwonu.

Womenlink, grupa za prava žena u Južnoj Koreji, pozdravila je presudu i pozvala Oa da se ispriča žrtvi.

"Optuženi nalikuje drugim počiniteljima seksualnog nasilja koji su pokušali prikriti svoje seksualno nasilje kao uslugu i prijateljstvo", stoji u njihovoj objavi na platformi X.

Zbog kontroverzi oko optužbi O je izbačen iz ekipe nadolazećeg filma koji je trebao snimati u Južnoj Koreji.

Nakon serije "Squid Game" priznao je kako mu se u životu sve drastično promijenilo, a progovorio je i o onoj mračnijoj strani slave. Dodao je i kako je odbio čak nekoliko ponuda za snimanje reklama te je prokomentirao takozvani sindrom lignje koji se pojavio nakon prikazivanja serije.

"Osjećam se kao da lebdim u zraku i sve me to potiče na razmišljanje. Moram se smiti, organizirati svoje misli i suzdržati se. Toliko mi se ljudi obratilo, a budući da nemam menadžera koji bi mi mogao pomoći, teško mi je podnijeti toliku količinu poziva i poruka. Kćer mi je u svemu tome pomagala. Stvari su se poprilično promijenile. Čak i kad izađem u kafić ili neko slično mjesto, moram biti svjestan da će me prepoznati. To me tjera na razmišljanje o težini slave", izjavio je svojevremeno u emisiji "How How You Play?".

Yeong-su je glumac iza kojeg je karijera duga gotova šest desetljeća, no niti jedna uloga mu nije donijela svjetsku slavu do prije dvije godine. Unatoč brzorastućoj slavi nije težio velikom uspjehu i tvrdio je da je zadovoljan svojim životom.

"Nemam velikih ambicija. Dobio sam puno toga u životu, bile to velike ili male stvari", zaključio je tada glumac kojem se trenutačno ne piše dobro.

