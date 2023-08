Evo gdje se Nina Badrić na ljetovanju skriva od znatiželjnih pogleda, a u badiću je uspjela zasjeniti i prekrasnu lokaciju!

Nina Badrić objavila je fotografiju iz svoje omiljene uvale na Hvaru, na kojoj pozira u kupaćem kostimu.

Pjevačica Nina Badrić ljeto tradicionalno provodi u Jelsi na otoku Hvaru, gdje ima stan.

Tamo je našla i skrivenu uvalu u kojoj može uživati u ljetnim radostima daleko od znatiželjnih pogleda, a sad ju je pokazala i na svojem profilu na Instagramu.

Nina je objavila crno-bijelu fotografiju na kojoj zamišljeno pozira na predivnoj lokaciji, koju je u badiću i cvjetnom ogrtaču uspjela potpuno zasjeniti.

Obožavatelji su je u komentarima zasuli zaljubljenim smajlićima i srcima te su joj poručili da je ljepotica.

Nina je prije Hvara uživala na Lastovu, odakle se svakodnevno oglašavala na društvenoj mreži, a njezine pratitelje posebno je oduševilo što se pokazala u potpuno prirodom izdanju, bez uređivanja fotografija.

"Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, na primjer, na trajektu za Hvar", ispričala je jednom prilikom u IN Magazinu.

