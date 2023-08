Nina Badrić pokazala luksuz u kojem uživa ovih dana, skroz se udomaćila: "Divno ti pristaje taj prostor"

Nina Badrić podijelila je niz fotografija i video zapisa u kojima je pokazala kuću svojih prijatelja na Hvaru i otkrila koliko uživa kad dođe kod njih u goste.

Pjevačica Nina Badrić pohvalila se svojim pratiteljima na Instagramu kako najviše na Hvaru voli otići u goste kod svojih prijatelja Veljka i Olge Drinković.

Naime, riječ je o luksuznoj i prostranoj kući za odmor u kojoj se Nina fotografirala u svojim najdražim prostorijama i pokazala kako uživa.

Na prvoj fotografiji Nina leži u fotelji na balkonu noseći na sebi kariranu haljinu na bretele, dok na drugoj pozira u dnevnom boravku.

"U najljepšoj staklenoj kući za odmor na najljepšem otoku Hvaru. Lijepo vas je imati za prijatelje", poručila je u opisu.

"Kuća, priroda, ti", "Najljepša si", "Divno ti pristaje taj prostor", "Uživaj ženo", "Divno", "Magija", samo su neki od komentara.

Neadvno je otkrila i planira li se ponovno udavati.

"Ne znam, pitaj narod. Ja pitam narod. Pojma nemam. Pojma nemam hoću li se ponovno udati. Zašto bih se udavala, toliko mi je lijepo u životu. Tek unazad nekoliko godina sam shvatila neke stvari koje su me mučile od davnih dana. Da sreća zaista ovisi o nama, da nije ostvarenje životnih ciljeva jedne žene da se uda, da bude prihvaćena u društvu. Ja sam sebe sama stvorila, ja sam jedna od onih self made žena. Meni je lijepo u životu, ne mislim da ću ostati uskraćena ako se drugi put udam. Ne dao Bog da se drugi put rastajem, ovaj put kad se udam mogu me pokopati skupa s tim frajerom. Jednom tko je stao na žeravicu, drugi put je pametniji", zaključila je tada Nina.

