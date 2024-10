Na prvo putovanje izvan Italije zaputio se samo da žiriju našeg Supertalenta pokaže show koji radi od svoje pete godine!

Simpatični Talijan Nicola Matarazzo, koji je praktički odrastao u pizzeriji, po prvi put je predstavio boje svoje zemlje izvan njezinih granica.

Nicola Matarazzo publici je pokazao impresivne akrobacije s pizza tijestom kakve na pozornici Supertalenta još nismo imali prilike vidjeti.



''Ovo mi je prvo putovanje izvan Italije i jako sam uzbuđen što sam ovdje. Zagreb je jako lijep. Neke zone su jako uređene, a druge nisu, baš kao i u Bresciji. Tako da se ovdje osjećam kao kod kuće'', započeo je Nicola svoju priču.

''Ja sam tipični Talijan, volim tjesteninu, pizzu i zvuk mandoline. Imam sreće što mogu pojesti pizze koliko želim, a da se ne udebljam. Kušao sam hrvatsku pizzu i svidjela mi se, ali bez uvrede, mi Talijani ju radimo bolje. Cijeli život mi se vrti oko pizze. Moj tata je veliki pizza majstor, svjestski prvak i ja sam odrastao u pizzeriji. Sve ono što su druga djeca radila kod kuće, ja sam radio u pizzeriji. Često sam učio na stolu u restoranu, tako da su mi gosti pomagali pisati zadaću dok su jeli pizzu'', prisjetio se.

''Kad bih bio umoran, spavao bih na stolicama za goste. Nisam bio dobar u školi, dva puta su me rušili jer nisam imao volje za učenjem. Kad sam imao 17 godina, otac mi je dao zadatak. Rekao mi je - ovo je tvoja pizzerija i od danas ju ti vodiš. Imao s mnogo problema, ali sam zbog toga jako napredovao. Otac mi je velika inspiracija. Za sebe mislim da sam dobar, ali moj je otac bolji. On je broj jedan u pizzama. Nedavno sam oborio Guinessov rekord u najbržem slaganju kutija za pizzu. Otac je tvrdio da je on u tome brži. Zato sam se odlučio natjecati kako bi mu dokazao da sam ja brži. Kad sam pobijedio bio je jako sretan.

Ovaj pizza show koji je predstavio u Supertalentu radi od svoje pete godine.

''Ovo je bilo jako lijepo i impresivno'', rekao mu je Davor.

''Odličan show'', složio se Fabijan koji se s njim na pozornici okušao u onome što radi.

Juan Pablo je prošao dalje.

