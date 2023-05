Nevena Rendeli posve iskreno o periodu kada nije mogla kontrolirati ljubomoru i bijes: "Plakala sam u WC-u jednog restorana"

Nevena Rendeli Vejzović za Gloriju je progovorila o teškom razdoblju kada je pokušavala zatrudnjeti.

Bivša voditeljica Nevena Rendeli Vejzović podijelila je svoje bolno iskustvo koje je proživjela tijekom procesa medicinski potpomognute oplodnje.

"Ne znam – procijedila sam kada me prijateljica koja po četvrti put prolazi postupak IVF-a očajno upitala kako sam ja sve to preživjela. 'U principu se ne sjećam, jer nekako je sve nestalo onog trenutka kad su one došle na svijet', pokušala sam je ohrabriti i istodobno prizvati u sjećanje svu bol, fizičku i psihičku, za koju znam da je postojala, samo sam je negdje duboko potisnula", otkrila je za Gloriju.

Priznala je i da ju je posebno frustriralo to što je nešto što drugima uspijeva spontano ili planirano za nju bio veliki problem.

"Iz današnje perspektive, čini mi se kao da se sve događalo nekome drugome, nekome tko je jako izdržljiv i hrabar”, istaknula je, pa se prisjetila i jednog teškog trenutka.

"Sjećam se i kako sam plakala u WC-u jednog restorana kada nam je prijateljica rekla da je trudna i da se udaje krajem godine. Nije da nisam bila sretna zbog nje, ali tada sam prvi put iskusila pravu ljubomoru i bijes. Usmjeren uglavnom na sebe, a onda i na cijeli svijet", ispričala je Nevena koja je danas majka tri djevojčice.

Svoju priču s medicinski potpomognutom oplodnjom podijelila je i glumica Csilla Barath Bastaić, a o njezinom iskustvu pročitajte na portalu Gloria.hr.

