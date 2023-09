Ivanu Knoll napala nepoznata žena zbog bizarnog razloga, a bila je pozvana i policija: "Čekala je sama tri sata..."

Ivana Knoll bila je meta napada nepoznate žene koja ju je napala zbog ljubomore i prijetila joj da će ju ubiti.

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll doživjela je pravu neugodnost u jednom baru u Grčkoj, kada ju je napala nepoznata žena, a zbog čega je bila pozvana i policija.

Ivana se o svemu oglasila na svom profilu na Instagramu, gdje je u pričama potanko objasnila što joj se točno dogodilo.

"Jučer navečer me napala nepoznata žena od kojih 40 godina, dok sam pila čaj s prijateljima, misleći kako mi osiguranje u ovoj lijepoj zemlji nije potrebno. Razlog zbog kojeg me napala bio je taj što me njezin partner pogledao kada sam u ušla u bar. Čekala je sama tri sata dok sam ja završila, izašla je van i napala me. U baru je nisam ni doživjela, nasreću dvojica mojih prijatelja su je uhvatila i maknula dalje od mene, nisu je htjeli ozlijediti, a nisu je ni mogli savladati jer se ponašala ludo, govoreći da će me ubiti. Dobro da je policija stigla sat vremena nakon ove drame i odvela je u pritvor, a ovo vam ne govorim da bih vam ispričala svoju priču, nego želim pitati, dame, što k vragu nije u redu s vama?

Kako možete biti toliko zločeste i ljubomorne? Kako ne razumijete da će uvijek postojati neka žena koja je ljepša, mlađa, seksepilnija, moćnija i uspješnija od drugih? Da to nisam ja, ni ste vi i čim prije to prihvatite postat ćete sretnija, zgodnija, zdravija i bogatija verzija sebe, bit ćete potpune, a ne ljubomorne!

Nemojte vrednovati sebe prema muškarcima, jer oni postoje samo da vas poguraju u životu kao podrška ili da vam zadaju glavobolju, to ovisi o vašem izboru, ali oni ne određuju koliko vrijedite. Bok", poručila je Ivana.

Knoll na Instagramu prati više od 3,2 milijuna ljudi, a većinu pratitelja stekla je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, kada su njezine fotografije u oskudnim navijačkim izdanjima obilazile svijet.

Posljednjih nekoliko mjeseci, boravila je u Miamiju i na otoku Mykonosu, a na ovim je mjestima upoznala i neke od najvećih svjetskih zvijezda poput glumca Leonarda DiCaprija, repera Drakea, košarkaša Shaquillea O'Neala i drugih.

