Natalija Prica u solo i rijetkom izlasku nije skidala osmijeh s lica, a njezina elegantna pojava ukrala je sve znatiželjne poglede

Natalija Prica bila je jedna od uzvanica dodjele nagrada Timeless Beauty u Zagrebu.

Naša bivša misica, a danas uspješna stomatologinja Natalija Prica bila je jedna od uzvanica glamurozne dodjele "Timeless Beauty" nagrada u Zagrebu, gdje je i sama zablistala u jednom takvom izdanju.

Natalija je za tu prigodu obukla svečanu bijelu haljinu s plaštom, u kojoj je do izražaja došla njezina vitka linija, ali i osmijeh koji nije skidala s lica.

Na reviju je, čini se, došla sama, a inače uspješno skriva svoju privatnost pa nisu poznati ni detalji o njezinu ljubavnom životu. Natalija iza sebe ima brak s liječnikom i bivšim vaterpolistom Ivanom Oreškim, koji je nakon njihova razvoda pronašao sreću s glumicom Ivom Jerković s kojom se vjenčao u lipnju prošle godine.

Prica je bila i dugogodišnja suradnica Milana Bandića, nakon čije je smrti doživjela pravi medijski linč, a prošle je godine, kako je naglasila, posljednji put javno progovorila o njemu.

Pogledaji ovo Celebrity Natalija Prica u rijetkom izlasku razvukla široki osmijeh i potvrdila da je tračeve iz prošlosti ostavila iza sebe

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu", kazala je Natalija za Story.

Prica je 2011. godine osvojila titulu Miss Universe Hrvatske i predstavljala je našu zemlju na izboru u Brazilu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina se javila iz zračne luke, evo kamo se uputila dok njezin slučaj drma Hrvatsku: "Ja ne bježim od nikoga!"

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Hana Huljić objavila prvu obiteljsku fotografiju s Grašom i malenom Albom pa sve rastopila: "Vrijeme leti, ona već šeta!"