Na Olimpijskim igrama pale i prve zaruke! Pogledajte kako je mladi rukometaš iznenadio svoju djevojku pred suigračima

Na Olimpijskim igrama u Parizu dogodile su se prve zaruke, rukometaš Pablo Simonet zaprosio je djevojku Pilar Compoy.

Na Olimpijskim igrama u gradu ljubavi jedan je sportaš iskoristio romantiku i zaprosio svoju djevojku.

Prilikom grupnog fotografiranja svih sportaša, argentinski rukometaš Pablo Simonet izašao je naprijed te kleknuo pred svoju djevojku Pilar Compoy, hokejašicu na travi, koja je stajala u prvom redu.

Ona nije mogla vjerovati što se događa, a kad je rekla ''da'' svi su se s njima zagrlili i čestitali im.

Video montažu objavili su i na službenom Twitter profilu Olimpijskih igara koji ima preko 100.000 pregleda.

"Prva prosidba u Olimpijskom selu", poručili su u opisu.

The first marriage proposal at the #Paris2024 Olympic Village! 💍🩵🤍



Pablo Simonet and Pilar Campoy had a very special moment surrounded by their handball and hockey teammates from Argentina. 😍



Congratulations, you two! All the best! 👏 pic.twitter.com/hJJyf9lBMI