Sa svojom je ljepotom pokorila svijet već sa 16 godina, a danas je rijedak primjer dostojanstvenog starenja

Monica Bellucci snimljena je u ležernom izdanju u New Yorku i to s minimalno šminke na licu zbog čega je njezina prirodna ljepota još jednom došla do izražaja.

Jedna od najljepših glumica današnjice, zanosna Monica Bellucci snimljena je u zračnoj luci u New Yorku, a paprazzi su je uhvatili u opuštenom izdanju, a njezino ponašanje odalo je pritom kako se ne ponaša poput većine zvijezda.

58-godišnja Monica snimljena je u crnoj kombinaciji od glave do pete, s minimalno šminke na licu, a čini se kako objektive kamera nije ni primijetila. Svoju putnu prtljagu sama je nosila i nije tražila ničiju pomoć, što njezine brojne kolegice i kolege ne bi same učinile.

Obožavatelji talijanske glumice zasigurno dobro pamte scene iz kultnog filma "Malena" u kojima se Monica skinula do kraja, a javnost su nedavno očarale Monicine fotografije izbliza, koje su potvrdile da je i dalje prirodna ljepotica te da stari dostojanstveno.

O svojem izgledu progovorila je krajem prošle godine na predstavljanju filma "The Girl in the Fountain", u kojem glumi švedsku glumicu i seks-ikonu Anitu Ekberg, a zbog uloge je nakratko bila postala i plavuša.

"Naravno da mi je izgled pomogao otvoriti mnoga vrata, bila bi laž tvrditi da nije. Bila sam sramežljiva iako sam puno pričala, pa mi je izgled pomogao da ljudi priđu meni. No ljepota traje samo pet minuta i to je to. Morate znati da vam nakon 40. godine nude samo uloge vještica", kazala je za Variety.

Monica je glumačku karijeru započela 90-ih, a svojom ljepotom pokorila je svijet već sa 16 godina, kada je postala model poznatog talijanskog brenda Dolce & Gabbana.

Iza sebe ima dva propala braka. Prvi suprug bio joj je fotograf Claudio Basso, za kojeg se udala 1990. godine, a razveli su se četiri godine kasnije. Svojeg drugog supruga, glumca Vincenta Cassela, upoznala je na snimanju filma "Apartman" 1996. godine. Vjenčali su se 1997. godine i zajedno dobili dvije kćeri, a razveli su se 2013. godine. Od 2017. godine u vezi s 18 godina mlađim Nicolasom Lefebvreom, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti, a dugo su uspijevali skrivati da su par.

