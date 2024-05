Na Eurosongu se rodila ljubav? Prisne fotografije dviju predstavnica izazvale su pomutnju na društvenim mrežama!

Ovogodišnji Eurosong ostat će upamćen po lijepom za dvije predstavnice, mnogi misle da se među njima rodila ljubav.

Završio je i ovogodišnji Eurosong i dok će ga mnogi pamtiti po skandalima koji su se dogodili te pobjedi švicarskog predstavnika, a ne našeg Baby Lasagne, za dvije predstavnice on će ostati u lijepom sjećanju.

Naime, Kat Almagro, bubnjarica benda Megara, koji je predstavljao San Marino, podijelila je na društvenim mrežama nekoliko fotografija koje su potaknule sumnju.

Zbližila se s Aiko, predstavnicom Češke, a njezin opis mnogima je ostavio upitnike iznad glave.

''Nemo je pobijedio, ali moram reći da sam ja osvojila najbolje od Eurovizije'', napisala je Kat.

Nemo won the mic but... I have to say that I won the best of Eurovision 🩵🩷🖤 pic.twitter.com/iPmoW6yMUB