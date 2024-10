Prekrasna Miss Universe Hrvatske putuje na svjetski izbor u Meksiko: ''Jako sam uzbuđena!''

Počinje 73. Miss Universe, a u daleki Meksiko na izbor sutra putuje i naša Miss Universe Hrvatske Zrinka Ćorić.

Kako se godina približava kraju, tako smo sve bliže najspektakularnijem izboru ljepote na svijetu, izboru 73. Miss Universe koji će se 16. studenoga održati u glavnom gradu Meksika, Mexico City. Organizatori ove godine garantiraju spektakl: 130 prelijepih djevojaka iz cijeloga svijeta prošetat će pozornicom u Areni DCMX pred čak 18000 gledatelja!

Čast da Hrvatsku predstavlja na svjetskom izboru imat će Zrinka Ćorić, 23-godišnja Dubrovčanka koja je titulu Miss Universe Hrvatske 2024. ponijela još početkom svibnja ove godine u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade Zagreb.

''Jako sam uzbuđena, ovih šest mjeseci jednostavno je proletjelo iako mi je odlazak na svjetski izbor u početku izgledao daleko. Nikada nisam bila u Meksiku i baš se veselim upoznati Mexico City, zemlju, ljude i njihovu kulturu kao i ostale djevojke'', rekla nam je Zrinka.

Zrinkine pripreme za svjetski izbor započele su odmah nakon našeg, hrvatskog izbora u svibnju.

''Naše kandidatkinje odmah na početku naših priprema za hrvatski izbor znaju da dužnosti i pripreme novoizabrane Miss Universe Hrvatske započinju u trenutku kad joj se stavi lenta i kruna na glavu. Miss Universe već dugo vremena nije samo izbor najljepše djevojke. Oni ne traže runway model (manekenku) već role model (uzor). Svaka od njih mora odabrati humanitarni projekt ili odabrati društveni problem do kojeg joj je stalo i na kojem želi raditi kao ambasadorica te pomoći u pronalasku rješenja ako je moguće'', rekla nam je Marija Kraljević, direktorica Miss Universe Hrvatske.

Miss Universe Organization i ove godine u suradnji s Mouawad, draguljarnicom iz Tajlanda i sponzorom krune, nastavlja s posebnim projektom, ''Voice for Change'' natjecanje u kojem sudjeluju sve ovogodišnje natjecateljice. ''Voice for Change" na Miss U je inicijativa koja naglašava važnost pozitivnih društvenih promjena. Ova platforma se koristi kako bi se skrenula pažnja na različite globalne probleme, kao što su jednakost, obrazovanje, zdravstvo, ekologija i dr. Kroz svoje priče i projekte missice iz cijelog svijeta nastoje inspirirati i motivirati druge da se uključe u promjene i daju svoj doprinos stvaranju boljeg svijeta'', objasnila je bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Delač. Zrinka također ima svoj projekt.

''I prije nego sam se ponovno prijavila na izbor Miss Universe Hrvatske, planirala sam ovo ljeto putovati u Tanzaniju i par mjeseci volontirati u sklopu organizacije koja pomaže u edukaciji prije svega mladih žena i djevojaka o menstrualnom zdravlju i higijeni te da im se omogući pristup higijenskim potrepštinama za vrijeme menstruacije. Nažalost u 21. stoljeću još uvijek postoje dijelovi svijeta gdje djevojčice i žene moraju odustajati od obrazovanja te posljedično i zaposlenja jer se menstrualni ciklus gotovo smatra sramotom. Nažalost, zbog obaveza ovdje u Hrvatskoj nisam uspjela otputovati, no nadam se da će moj projekt biti jedan od onih koji će dobiti nagradu te ću osim volontiranja moći pomoći i financijski. Ovom prilikom želim zahvaliti Direkciji Miss Universe Hrvatske te Igoru Vignjeviću koji nam je pomogao u snimanju i montaži priloga'', rekla je Zrinka.

Uz stalan posao, Zrinka je ove jeseni započela studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.

''Priznajem nije baš jednostavno i lako jer uz stalan posao pokušavam pratiti i predavanja na fakultetu, a započela sam i s usavršavanjem engleskog jezika u školi za strane jezike Berlitz. Dobro je da smo prije ljeta imali školu šminkanja u Bipa backstage gdje su me vještini profesionalnog šminkanja naučili njihovi vizažisti, a kako bi si sama mogla složiti kosu za dnevne aktivnosti i glamurozna večernja događanja, podučili su me stilisti lanca frizerskih salona Studio Marcela.''

Vrijedna Zrinka zaista ništa ne prepušta slučaju. Iako je već sudjelovala na izboru Miss Universe Hrvatske prije četiri godine, za svoj drugi pokušaj odlučila je pripremiti se temeljito.

''Sudjelovanje na prvom izboru 2020. godine bila je prekretnica za mene. Tada nisam imala samopouzdanja i moje pojavljivanje na pozornici bio je veliki korak za mene. No tada je sve počelo. Shvatila sam da bih nešto postigla u životu, moram uporno raditi na tome. Ako padnem, dignuti se. Tada mi je sudjelovanje na izboru pružilo mogućnost da se riješim dioptrije jer sam kao natjecateljica mogla operirati oči u Klinici Svjetlost i na tome im beskrajno hvala! Neopisiv je osjećaj riješiti se naočala i leća! Htjela sam raditi kao model, pa sam otišla u Istanbul i provela u Turskoj radeći posao koji me ispunjava. Za ovogodišnji izbor Miss Universe Hrvatske našla sam trenera za hodanje, poziranje i općenito pripremu za izbor Miss Universe. On je na Filipinima i sve naše satove održali smo preko video poziva, a suradnju smo nastavili i u pripremama za svjetski izbor'', priča Zrinka.

Sudjelovanje na ovako velikom svjetskom natjecanju velika je promocija Hrvatske.

''Ponosni smo što će i ove godine Hrvatska imati svoju predstavnicu na ovoj svjetskoj pozornici uz gledatelje u 180 zemalja. Svih ovih 28 godina koliko se izbor održava u Hrvatskoj, čak i za vrijeme pandemije, borimo se s vjetrenjačama i živimo u nadi da će ljudi napraviti razliku između izbora ljepote koji imaju tradiciju 73 godine i onih koji se održavaju samo na nacionalnoj razini i čija pobjednica ne ide na svjetski izbor jer ga nema. No drago nam je da ipak postoje ljudi i tvrtke poput Nova rent-a-cara koji nas vjerno prate i podržavaju i na tome im neizmjerno hvala'', istaknuo je Vladimir Kraljević, vlasnik licence za Miss Universe Hrvatske.

Kako ne bi nešto zaboravila, Zrinka je s pakiranjem kofera započela još prije desetak dana:

''Volim se pakirati u miru, a za ovako važan put, počela sam na vrijeme i isplanirala što ću nositi za svaku priliku. Tu su dnevne i svečane haljine Bariba, cipele Baldinini i Humanic, Pletix kupaći kostimi te nakit Zlatarne Dodić. U kofere sam spakirala i šminku na kojoj zahvaljujem Aura kozmetici, Silky proizvode za njegu kose te vrhunska preparativna kozmetika dr.Vivian estetics budući da će koža sigurno trebati kvalitetnu hranu i odmor od cjelodnevne šminke. Nosim pun kofer poklona koje su pripremili u Hrvatskoj turističkoj zajednici za ostale djevojke i domaćine. Neizmjerno im hvala na svemu'', uz osmijeh dodaje Zrinka.

Ne manje važno predstavljanje je i ono u tzv. nacionalnom kostimu. Zrinka je odabrala dizajn Gorane Nedić, vlasnice Miau Couture, čije kreacije je nosila na manifestaciji 16. Riječke stepenice.

''To je bila ljubav na prvi pogled. Zapravo smo se poigrali bojama naše zastave, tako da je baza haljine crvena, što je i moja omiljena boja, a ostale boje i šahovnica pojavljuju se u detaljima. Meni je važno da se u haljini osjećam dobro i lijepo, a nadam se da će se svidjeti i domaćinima.''

Želimo Zrinki sretan put i puno uspjeha na svjetskom izboru Miss Universe te da se lijepo provede u Meksiku.

Sva zbivanja u vezi Zrinkinog sudjelovanja na svjetskom izboru možete pratiti na društvenim mrežama: Facebook: Facebook.com/MissUniverseCroatia, X: @MissUniverseCro i Instagramu: @missuniversecroatiaorg.

MISS UNIVERSE® najprestižniji je izbor ljepote na svijetu s tradicijom dugom 73 godine.



Aktualna Miss Universe® je 23-godišnja Sheynnis Palacios iz Nikaragve, zagovornica mentalnog zdravlja i audiovizualna producentica iz Manague, Nikaragva. Godinu mandata Miss Universe posvetila je upravo mentalnom zdravlju jer je i sama imala problema s tjeskobom. Dolazeći iz zemlje u kojoj se ovo pitanje rijetko spominje, pokrenula je inicijativu pod nazivom ''Razumijte svoj um'' u kojoj intervjuira stručnjake za emocionalnu skrb u svojim televizijskim segmentima. Producirala je događaje i druge audiovizualne projekte na ovu temu. Njezin životni cilj je raditi u službi čovječanstva, vođenjem redakcije i produkcijom sadržaja i reklama za međunarodne brendove.

