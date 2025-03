Izbor za Miss Svijeta 2025. održat će se u Indiji, naša misica kao svoj adut ima humanitarni pothvat!

Najprestižniji svjetski izbor ljepote, Miss World, vraća se u Indiju za svoje 72. izdanje, a ponosni domaćin globalnog događaja bit će Telangana. Miss Svijeta će trajati četiri tjedna, od 7. svibnja do 31. svibnja, a odvijat će se na raznim lokacijama diljem Telangane, države bogate naslijeđem i modernim duhom. Otvaranje i zatvaranje festivala, uključujući i veliko finale, održat će se u Hyderabadu.

Nakon velikog uspjeha 71. izdanja Miss World, održanog u New Delhiju i Mumbaiju u saveznoj državi Maharashtra, 72.Miss World seli u Telanganu – državu u kojoj se tradicija susreće s inovacijama, a ljepota slavi u svim svojim oblicima. Danas je Miss World najprepoznatljiviji i najdugovječniji festival ljepote koji promiče raznolikost ljepote s ciljem te podržava humanitarne ciljeve diljem svijeta.

Miss Hrvatske Tomislava Dukić predstavljati će našu državu na ovom natjecanju. Diplomirani je kineziolog, a trenutno studira fizioterapiju.z

''Kroz svoje obrazovanje sam stekla razumijevanje ljudskog tijela, njegovih funkcija i načina na koji tjelesna aktivnost može utjecati na zdravlje. Interes za fizioterapiju se javio kroz želju da pomognem ljudima da poboljšaju kvalitetu svog života, posebno onima koji se suočavaju s ozljedama i bolovima. Kineziologija mi je dala čvrste temelje u razumijevanju vježbi, dok će mi fizioterapija proširiti pogled na rehabilitaciju i oporavak'', ističe Tomislava.

Ponosna je na svoje korijene iz Tomislavgrada i uvijek se Trudi povezati svoje znanje i iskustvo promovirajući važnost zdravlja i prevencije. U budućnosti želi nastaviti pomagati ljudima kroz fizioterapijske tretmane i osigurati da svatko ima pristup zdravlju i pokretu koji zaslužuje pogotovo djeca.

''Empatična sam i sentimentalna kad su djeca u pitanju stoga je i moj Beauty with a purpose projekt vezan za djecu. Fokus mi je i na blagostanju. Ukoliko smo mirni iznutra to će se sigurno reflektirati i izvana'', izjavila je Dukić.

Tomislava se mjesecima priprema za ovo veliko natjecanje na kojem se osim ljepote i osobnosti missice iz svih krajeva svijeta boduju i u važnim kategorijam. Kategorija Sport istaknuti će njezinu fizičku spremu i kondiciju, u kategoriji Talent Tomislava će slikati sjećanja iz Afrike, pokušati će osvojiti i bodove u kategoriji Top model za koju joj dizajnerica brenda Larie talentirana Marina Lacković radi prekrasnu haljinu, koja će kao i tradicionalni nacionalni kostim Lička narodna nošnja za ''Dances of the world'' ceremoniju otvorenja, biti predstavljena početkom svibnja uoči Tomislavinog odlaska u Indiju uz prekrasnu glavnu haljinu za samo finale 72.Miss World.

Jedna od kategorija je i Head to head challenge, kad se pred missice stavlja poseban zadatak kojeg će saznati tijekom priprema u Hyderabadu, a za debate je Tomislava pripremila temu usko vezanu za problematiku demografije u svijetu. Naravno, s posebnom pozornošću prati se i kategorija pod nazivom ''Beauty with a purpose'', odnosno Ljepota s ciljem kao okosnica samog natjecanja.

Tomislava smatra kako djeca, kao najranjivija populacije društva i naša budućnost zaslužuju pozornost. Ono što ističe kroz svoj Beauty with a purpose projekt je da usađujemo djeci ljubav i poštovanje prema sebi kako bi to oni dijelili s drugima. Prošlo ljeto Tomislava je mjesec dana volontirala u Africi i evo što nam je o tome ispričala.

''U Beninu 2010, kad su nevrijeme i razaranje ostavili brojne obitelji bez krova nad glavom, izniknulo je sirotište – mjesto gdje djeca bez doma pronalaze sigurnost, obrazovanje i beskrajne zagrljaje. Iako su uvjeti bili vrlo izazovni, sirotište je postalo oaza nade i novog početka za mnoge mališane. Dolaskom tamo osjetila sam nešto što je teško opisati riječima. Bio je to osjećaj povezanosti, iskrene topline i svijesti da činimo nešto veće od sebe. Iako je volontiranje u Africi imalo svoje jedinstvene izazove, ipak nije toliko različito od volontiranja kod kuće. Ljudi svugdje trebaju ljubav, pažnju i podršku. Ponekad mislimo da se stvarna potreba za pomaganjem nalazi negdje daleko, ali istina je da situacija kao u Africi može postojati i u našem susjedstvu – među onima koji su usamljeni, gladni ljubavi i topline. Lokalna udruga za pomoć siromašnima, u kojoj volontiram u svom gradu, pokazala mi je da je važno pružiti podršku onima kojima je najpotrebnija, bez obzira gdje se nalazimo. Možda nemamo moć promijeniti cijeli svijet, ali možemo promijeniti nečiji svijet. Nekad je to samo osmijeh, razgovor, pružena ruka – ali za onoga tko je u potrebi, to može značiti sve. To je zapravo motiv mog volontiranja'', rekla je Tomislava.

Tijekom posljednja dva mjeseca priprema koja slijede snimit će se i video razglednica s kadrovima iz nekih dijelova Hrvatske poput ljepota iz Ličko-senjske županije, Biograda na moru, a Tomislava će usavršavati engleski jezik i isprobavati odjevne kombinacije svečanih večernjih haljina iz wedding storea Nikolina, haljine Larie za posebna događanja, kupaće kostime Mocro swim fashion, nakit Gemstone gallery by Ivana Milun i lijepe naočale iz Tvornice naočala. Kristina Atletić iz Učilišta Profokus naučiti će šminkanju za dnevne i večernje izlaske, a direktorica lanca frizerskih salona Studio Marcela sa stilistima sve tajne odlične frizure koja će odgovarati različitim odjevnim kombinacijama. Za njegu lica pobrinuti će se iz Dharma instituta za ljepotu uz Circadia preparativnu kozmetiku.

Neke od stylinga koje Tomislava nosi sa sobom na izbor Miss Svijeta donosimo u fotogaleriji.

