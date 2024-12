Ovo je nova Miss Grada Zagreba, poznata je zagrebačka mažoretkinja, a i uspješna poduzetnica!

Miss Grada Zagreba za Miss Hrvatske je Martina Blažević.

U svečanoj dvorani hotela Antunović izabrana je Miss Grada Zagreba za 30. Miss Hrvatske. Ta manifestacija doprinosi kulturnom životu i omogućuje mladim djevojkama da ostvare svoje snove i ambicije u industriji ljepote, ali i promovira društvene vrijednosti. Misice nisu samo lijepa lica već su i uzor mladima zbog brojnih uspjeha i talenata koje imaju. Ući u finale izbora Miss Hrvatske nije bio lak zadatak s obzirom na brojna pitanja stručnog žirija. U ocjenjivačkom sudu sjedila je i aktualna Miss Hrvatske Tomislava Dukić, koja će Hrvatsku predstavljati na 72. Miss World festivalu u prvoj polovici sljedeće godine.

Pobijediti konkurentice pošlo je za rukom dvadesetdvogodišnjoj Martini Blažević.

Evo što nam je nakon pobjede rekla o sebi: ''U Zagrebačkim mažoretkinjama plesala sam trinaest godina. U budućnosti bih voljela ostati u svojoj kozmetičkoj struci i otvoriti svoj vlastiti kozmetički salon. Od svjetskih jezika govorim engleski, a jako se radujem izboru Miss Hrvatske.''

Pobjednica ovog županijskog izbora postala je tako 13. finalistica nacionalnog izbora 30. Miss Hrvatske, koji će se održati sredinom iduće godine jer predstoji još nekoliko županija koje trebaju iznjedriti svoju predstavnicu. Prvom pratiljom proglašena je Ema Mušan, koja će u slučaju spriječenosti misice steći pravo ulaska u finale.

Na izboru se natjecalo osam djevojaka izabranih na kastingu, koji se održao u caffe and lounge baru ZIM. Natjecateljice su se predstavile žiriju u tri izlaska, a uljepšali su ih stilisti Učilišta Profokus. Djevojke su predstavile modnu kolekciju odjeće Larie, vjenčanice iz Nikolina wedding store, sunčane naočale Tvornice naočala i Gemstone gallery nakit, čiju lijepu tijaru dobiva svaka pobjednica županijskog izbora u trajno vlasništvo. Sve djevojke dobile su vrijedne nagrade Dida Boža, Hills gin, studija ljepote Goga i Donna 2 skincare and more te Balon centra.

U glazbenom dijelu županijskog izbora Miss Grada Zagreba za Miss Hrvatske nastupila je Kim Verson, a program je vodio Davor Garić.

