Otpjevala je hit ''Nisi me bio vrijedan ti'', a brzo nakon nestala sa scene pa karijeru promijenila iz korijena, evo što sada radi

Mirjana Gönz In Magazin

Mirjana Gönz je godinu dana nakon rođenja kćeri promijenila karijeru. Kći joj danas ima 19 godina, a Mirjana i dan danas ima želju ponekad zapjevati.

Jedan od najvećih hitova u povijesti hrvatske dance glazbe nikad nije pao u zaborav. Pjesma ''Nisi me bio vrijedan ti'' grupu Mandi tada je vinula u visine. Grupa je nastala 1990. godine, a članovi benda bili su Mirjana i Damir Gönz, Damir Kičić, Krešo Bernardić i Dražen Sokač.

Nitko od njih tada nije očekivao uspjeh koji im se osmjehnuo, a nakon pjesme koja se orila radijskim eterom, zajedno su izveli i hitove "Pristajem na sve" i "Zbog tebe". Godine 2000. grupa je, na iznenađenje mnogih, nestala s javne scene.

Jedina dama u sastavu nakon izlaska iz grupe okrenula se snimanju solističkom albumu, a onda je godinu dana prije rođenja kćeri krenula u posve drugom smjeru.

''Mislim da svaki čovjek dođe do nekakve kritične točke gdje ne zna što hoće, prođeš te sve silne nastupe i dođe do nekog zasićenja i zapravo razmišljaš kojim ću putem krenut, hoću li sama ili ću se prestat bavit time, kod mene je to sve nekako došlo u jednoj godini, da sam izdala neki samostalni cd koji nije imao nekakav odaziv, ali onda s vremenom sam shvatila da sam se zasitila. I da nisam taj tip koji bi gazila i riskirala i birala pjesme, hoću li imat posla, neću imati posla'', ispričala je Mirjana ranije za InMagazin.

Danas je, otkrila je ranije, u nekom sasvim drugom poslovnom svijetu. Naime, radi s brojkama u računovodstvu.

''Pratim zakone, zbrajam, oduzimam'', otkrila je Mirjana.

Jedno vrijeme sa suprugom je svirala i u Acoustic Stress Free bendu.

''Ta želja za pjevanjem nikad nije prestala kod mene i zapravo sam htjela da to nije nešto što je megalomanski'', priznala je Mirjana ranije.

