Poznat je datum i mjesto posljednjeg ispraćaja legendarnog Mila Hrnića, evo gdje će se najmiliji i prijatelji oprostiti od njega

Milo Hrnić će na posljednji počinak biti ispraćen u Župi Dubrovačkoj 19. rujna.

Naš legendarni pjevač Milo Hrnić na posljednji će počinak biti ispraćen u utorak 19. rujna u 15 sati na groblju Boninovo, a sprovod će biti održan istog dana u 17 sati na groblju sv. Trojstva u Petrači u Župi Dubrovačkoj, prenosi Dubrovački.hr.

Milo je preminuo u 74. godini nakon duge i teške bolesti, a ta je vijest rastužila domaću javnost i glazbenu scenu.

Milo je bio jedan od omiljenih dubrovačkih glazbenika koji je pjesmom uveseljavao brojne obožavatelje, no posljednjih nekoliko godina njegov život više nije bio isti i to nakon što je tragično izgubio najstarijeg sina Srđana.

On je iznenada preminuo u 53. godini početkom siječnja 2020. godine, a Milo je u kasnijim intervjuima priznao kako se sa sinovim gubitkom teško miri.

"Svaki dan plačem. Prijatelji me tješe da će mi s vremenom biti lakše, no meni je sve teže. S tim se budim i liježem", izjavio je tada Milo za magazin Gloria.

Liječnici su ustanovili da je Srđan umro prirodnom smrću u snu, u svom domu dok su uz njega bili supruga Đulija i tada 9-godišnji sin Marin.

"Ne mogu zaboraviti užas i paniku koju sam osjetio kad me nevjesta tu subotu prijepodne nazvala telefonom. Čim sam čuo Đulijin glas, noge su mi se odsjekle. Bila je sva uspaničena jer nije mogla probuditi Srđana. Ranije ujutro kroz san joj je rekao da ga pusti da se još malo odmori. Žena i ja smo pojurili k njima i ne sluteći da je naš sin već umro. Kad smo petnaestak minuta kasnije ušli u sobu gdje je Srđan ležao, ništa više nismo mogli učiniti", ispričao je za Gloriju Milo.

On i Srđan bili su bliski, poput najboljih prijatelja, a dijelili su i istu ljubav prema glazbi. Milo je razmišljao o tome da uvrsti sinovu pjesmu "Fala'' na jedan od svojih album, ali je odustao jer se slomio svaki put kada je čuo njegov glas, a nakon Srđanove smrti najveću je utjehu pronalazio u svojim unucima.

"Sin je isto volio glazbu. Nema tog momenta, tog segmenta u životu koji me ne podsjeća na njega. Radio sam neke pjesme i onda bi mi došle suze i morao sam stati, ponoviti opet. To je sve ljudski. Postao sam pradjed, kći mojeg pokojnog sina pred Novu godinu rodila je sina, Roko se zove. To Bog pošalje zamjenu. Ono što Bog uzme, vrati natrag", izjavio je bio Milo za 24 sata.

Iza Mila je ostala je supruga Dubravka i mlađi sin Ante koji se također bave glazbom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pogledajte kakvu je raskoš Marko Grubnić pripremio za mamin rođendan, bome se potrudio: "Mama je komad!"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Otkriven stvarni razlog razvoda omiljenog para nakon 27 godina braka koji je sve šokirao: "Bilo je samo pitanje vremena!"