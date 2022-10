Miles Teller i Keleigh Sperry snimljeni su u nježnim trenucima na odmoru u Meksiku na kojem se ne odvajaju jedno od drugoga.

Holivudski glumac Miles Teller snimljen je na odmoru u Meksiku gdje mu društvo pravi njegova prelijepa supruga Keleigh Sperry s kojom su ga snimili paparazzi.

35-godišnji glumac iz filma "The Top Gun: Maverick" opuštao se u bazenu s 29-godišnjom Keleigh, nježno je grleći, a s njima je bilo i nekoliko prijatelja na koje se nisu previše obazirali. Paparazzima njihovi izljevi nježnosti nisu promakli, iako se on pokušao sakriti ispod šilterice i tamnih naočala, a dodatnu je pažnju privlačio isklesanim torzom.

Par se zaručio 2017. godine na safariju u Africi nakon šest godina veze, a vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u rujnu 2019. na otoku Mauiju. Njima blizak izvor je nedavno za Us Weekly otkrio tajnu njihova sretnog braka.

"Miles i Keleigh dobro funkcioniraju jer su dvoje najšašavijih i najzabavnijih ljudi. Oni su smiješni, uvijek se šale i svađaju jedno s drugim. Znaju nasmijati jedno drugo i zabaviti se zajedno. "Privrženi su jedno drugome, ljube se i dodiruju stalno, između njih je odlična kemija", izjavio je izvor.

Keleigh je nedavno prisustvovala premijeri filma "Top Gun: Maverick" gdje je pratila Milesa, koji je tumačio ulogu poručnika Bradleya Roostera Bradshawa. Uz glavnu ulogu u blockbusteru s Tomom Cruiseom, Miles ima niz drugih projekata u kojima bi trebao sudjelovati, pa će tako uskoro zakoračiti u svijet animacije i dati glas liku Gilberta u filmu "The Ark And The Aardvark".

