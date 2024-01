Slika je i preslika svog pokojnog oca kojeg su svi jako cijenili, a tužni i nepoznati detalji otkriveni su tek nakon što je preminuo

Michael Gandolfini pojavio se na obilježavanju 25. godišnjice serije "The Sopranos" u kojoj je njegov otac James Gandolfini igrao glavnu ulogu.

Sin pokojnog američkog glumca i zvijezde serije "The Sopranos" Jamesa Gandolfinija, Michael Gandolfini izgledao je baš poput njega kada se pojavio na proslavi 25. godišnjice kultne serije i kod prisutnih probudio nostalgiju.

24-godišnji Michael koji neodoljivo nalikuje na oca i sam je imao priliku glumiti Tonyja iz tinejdžerskih dana u prequelu "Obitelji Soprano", "The Many Saints Of Newark", filmu koji je objavljen 2021. godine.

Njegov otac James glumio je mafijaškog bossa u originalnoj seriji, koja se emitirala na HBO-u od 10. siječnja 1999. do 10. lipnja 2007. godine, a koji je nažalost preminuo u 51. godini od posljedica srčanog udara u Rimu 19. lipnja 2013. godine, gdje ga je bez svijesti pronašao upravo sin.

Michael je na okupljanju pozirao s Davidom Chaseom, koji je najpoznatiji kao tvorac, glavni scenarist i izvršni producent serije, a društvo su im pravili i Jason Cerbone, koji je glumio Jackieja Aprilea Jr., Jeffrey M. Marchetti koji je glumio Petera LaRosu i Steve Schirrip koji je glumio Bobbyja Baccalierija.

Serija "Obitelj Soprano" upisala se u povijest kao jedna od najuspješnijih i najgledanijih, a da je od njezina početka emitiranja prošlo već 25 godina, nije baš lako povjerovati.

Prva epizoda emitirana je 10. siječnja 1999. godine, a njezina kvaliteta i talentirani glumci brzo su prepoznati i nagrađeni, pa je tako osvojila ukupno pet Zlatnih globusa, 21 Emmyja i dvije nagrade Peabody. Posljednja epizoda emitirana je 10. lipnja 2007. godine, a 2021. godine objavljen je i već spomenuti film "The Many Saints of Newark".

Glavnu ulogu Tonyja Sopranosa odigrao je danas nažalost pokojni glumac James Gandolfini, koji je za nju nagrađen s tri Emmyja, Zlatnim globusom i tri Nagrade udruženja glumaca, a upravo mu je ona donijela najveću slavu. Uloga mafijaša dobro mu je sjela pa je neke od njih utjelovio i u filmovima "Ubij ih nježno" i "Prljavi novac", a okušao se i kao scenarist.

1999. godine vjenčao se s producenticom Marcy Wudarski te je s njom dobio sina, no razveli su se 2002. godine, a šest godina kasnije pred oltar je odveo Deboru Lin koja, im je rodila kćer Lilianu.

James je iznenada preminuo 2013. godine od posljedica srčanog udara u dobi od 51 godine, a nakon smrti otkriveno je kako je bio teški ovisnik o alkoholu i drogama, što je mnogima ranije bilo nepoznato.

