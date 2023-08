Mezom kod Macana najavljene nove avanture u Kumovima: "Serija s razlogom privlači toliko puno ljudi i tako dugo traje!"

Nova sezona najpopularnije serije Kumovi ponovno se vraća na male ekrane od ponedjeljka 4. rujna. Na završnici prošle sezone Stipan Macan prvi put je postao pradid, Matija je rodila Cvitu, pa je zbog tog velikog obiteljskog događaja dao napraviti "Mezu kod Macana".

Već svima poznato predvorje najpoznatije kuće u Zaglavama za ovaj događaj poprimilo je posebno, svečano izdanje. Po dolasku na set prisutne je govorom pozdravio upravo Stipan.

"Skupia san vas jer se u našoj familiji dogodila velika stvar. Stipan Macan je posta prvi put pradid, a Zvone Akrap did, a on uvik kasni za menom šta ću kad je takav. Al nije bitan ni on, ni ja, bitna je naša mala Cvita!“, pozdravio je sve prisutne i time otvorio druženje.

Uigrana glumačka postava okupila se u dobrom raspoloženju te u opuštenoj atmosferi dala naslutiti što možemo očekivati ove jeseni u omiljenoj dramskoj seriji.

"Osjećaj je evo, kad sam ušla sad u ovo dvorište ja sam se jako ugodno iznenadila. Mislim svi smo znali da se sprema ovaj događaj, ali nisam očekivala to ovako bogato i lijepo i glazba je tu i meza i sve. Mislim da je ovo jedan izvrstan način da ljudi direktno vide kako je nama snimati ovu seriju koja s razlogom privlači toliko puno ljudi i tako dugo traje. Ovo je upravo tajna, naša druženja, naša bliskost, ujedinjenost, naša pozitiva. I evo mislim da je ovo najbolji način da se to vidi i na van“, oduševljena atmosferom istaknula je Ana Uršula Najev.

Najavila je i da će ova sezona biti jako turbulentna za njen lik: "Luci će se naglo život promijeniti u trenutku kad postane poznatija široj javnosti i kad pritom upozna neke nove ljude koji će u njen život unijeti brojne daće i nedaće.“

Martin Akrap kojega je utjelovio mladi Lovre Kondža postao je tata i otkrio nam hoće li se Martin zbog toga promijeniti.

"Mislim da je to donijelo neku novu dozu odgovornosti Martinu i da pokazuje neke znakove ozbiljnosti. Iako se javljaju novi problemi i pati ljubavni odnos u brizi za dijete“, opisao je.

"Mama je i meni i Matiji nešto novo, nova uloga. I čeka nas snalaženje s bebom i meni i Martinu kako ćemo se raspodijelit. Bit će i svađa, bit će nam i lijepo, i voljet ćemo se i svađat ćemo se i svašta“, dodala je glumica Mirna Mihelčić.

Vrckasti lik Lare osvojio je gledatelje, a u novoj sezoni glumica Nika Barišić doživljava određene promjene, kako sama ističe -u mindsetu, a možda čak i na ljubavnom planu'.

''Neću sad previše otkrivati. Gledajte nas i hvala vam što nas gledate“, poručila je te se osvrnula na prinovu u obitelji: "Lara je najbolja moguća teta. Čuvat ću ju, voljet ću ju, Cvita i ja smo k'o prst i nokat.“

Odličnu atmosferu potvrdio je i Momčilo Otašević: "Ugodno mi je druženje, nekako se ne osjećam kao da radim, nije mi uštogljeno. Em smo svi tu, em je hrana odlična, stvarno svaka pohvala.“

A otkrio nam je i kakav će biti njegov odnos s Lucom Akrap: "Udo se i trpi nju i svu familiju, ali dobro je. Ima nekih drama i situacija, Janko je malo ljubomoran što je super za igru, malo za promjenu. Fićo Juričić igra tog lika koji Janku smeta, a s njim je gušt radit“, objasnio je.

Za proslavu je Stipan pripremio mezu, a Vinko se pobrinuo za specijalitet bez kojeg nijedna fešta ne može proći i pripremio janjetinu kakvu ni Marko Šank nikada nije imao priliku okusiti. Druženju su se pridružile i dvije najvjernije gledateljice, a jednu od njih, gospođu Biljanu Jurić obuzele su emocije: „Prekrasan je osjećaj, ovo su suze radosnice i ovo je nešto posebno. Prekrasni su svi, tu se pjeva, ma nešto fenomenalno!“

Što su sve omiljeni glumci pripremili, ne propustite doznati u novoj sezoni koja počinje u ponedjeljak 3. rujna na Novoj TV!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zgodna zvijezda Kumova pokazala adute na predstavljanju nove sezone hit-serije, pogledajte u kakvoj se haljinici pojavila!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Trudna Lana Jurčević iz bolnice se oglasila o teškom razdoblju kroz koje prolazi: "Doktor mi je rekao da je ovo početak kraja..."