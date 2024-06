Novu pjesmu Mejaša odobrio je Zlatko Dalić koji i sudjeluje u spotu: "Želimo euforiju kakvu znaju stvoriti samo Hrvati..."

Radio postaje dodatno podižu atmosferu emitiranjem navijačkih pjesama, a ovih dana objavljena je upravo jedna takva iz studija Mejaša.

Iako još službeno nije počelo, itekako se osjeti napetost u iščekivanju Europskog nogometnog prvenstva.

Radio postaje dodatno podižu atmosferu emitiranjem navijačkih pjesama, a ovih dana objavljena je upravo jedna takva iz studija Mejaša - "Milijun suza (Moja Hrvatska)".

Ono što ovu pjesmu čini dodatno posebnom je i sudjelovanje hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji ključnim stihom ‘"Ma bit će pobjeda", dodatno stavlja težinu na pjesmu, a pojavljivanjem čak i u spotu, zaokružuje sve u jednu pozitivnu cjelinu.

"Svi iz benda smo strastveni navijači i pratitelji naše reprezentacije. Najgore nam pada kada nam se termin koncerta poklopi s terminom utakmice što se u prošlosti često znalo događati. Bez obzira na to što će nam i ovo ljeto biti izuzetno radno, zasigurno ćemo popratiti i strastveno navijati tijekom svake utakmice, makar gledali i reprizu! Ova pjesma je naš doprinos i vjetar u leđa našim dečkima, ali i svim navijačima. Kad je u pitanju sport, stvarno znamo disati kao jedno i to je ono što našu 'malu Hrvatsku' čini velikom i posebnom. Jedno veliko hvala i našem izborniku Zlatku Daliću koji je usprkos svim svojim obavezama gostovanjem u pjesmi i spotu još jednom pokazao svoju veličinu! Važno je da naši dečki ponovo imaju osjećaj da smo njihov 12. igrač pa se nadamo da će ova pjesma upravo to i probuditi. Želimo im puno sreće i uspjeha uz poruku: 'Svi za jednoga, jedan za sve!', rekao je Edo Drakulić.

"Nadam se da ćemo ovom pjesmom zaista uspjeti prenijeti energiju na publiku i da će nam sreća biti naklonjena na prvenstvu. Ti dani su za svakog Hrvata dani ponosa, a pogotovo u našem slučaju kad smo imali čast ugostiti izbornika Zlatka Dalića o kojemu ne trebamo puno pričati. On je ponos grada Varaždina, ponos cijele Hrvatske i ponosno ćemo navijati za naš narod do zadnje minute. Pjesmom smo željeli doprinijeti euforiji kakvu znaju stvoriti samo Hrvati, a sudbina pjesme neka ovisi o publici. Mi smo ponosni na nju i vjerujem da će se oriti u znaku pobjede!", kaže Nikola Bosilj.

