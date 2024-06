Prljavci predstavili novu pjesmu i najavili drugu zagrebačku Arenu: "Prva se rasprodala brže nego smo mogli pretpostaviti..."

Nakon što je Prljavo kazalište rasprodalo zagrebačku Arenu, sada su najavili drugi koncert i predstavili novu pjesmu.

Nakon što su u rekordnom roku rasprodali koncert u zagrebačkoj Areni najavljen za 13. prosinca 2024., kultni bend iz zagrebačke Dubrave Prljavo kazalište s ponosom najavljuje i novi datum.

"Prva Arena se rasprodala brže nego što je bilo tko mogao pretpostaviti, novi datum je 14. prosinca. S obzirom da je do koncerta više od pola godine dosta je bilo nezgodno već ostati bez karata", poručio je Jasenko Houra gostujući u najslušanijem radijskom showu Beautiful day na bravo! radiju.

Slušatelji su osim dobrih vijesti premijerno imali priliku čuti i novu pjesmu "Djeca su OK" koju potpisuje provjereni tandem Ines Prajo zajedno s Jasenkom Hourom.

"Uvijek je nekakva neizvjesnost, ono, mislim ti radiš pjesme onako najbolje što znaš, kao što radiš cijeli život, ne skrećeš s puta ali na kraju krajeva kako će se to ljudima svidjeti, opet je individualno, može se pogriješiti u nekoj procjeni, ali manje više je to u okvirima. Mi koji smo puno na turneji, koji smo na bini non stop, mi vrlo brzo vidimo zapravo kako smo radili i koliko su te pjesme zapravo jake. Mladen Bodalec i ja jako dobro čujemo što se dešava kada sviramo 'Stare navike'", kaže.

Pjesma "Stare navike" objavljena je nakon gotovo deset godina pauze i velika je povratna glazbena uspješnica kultnih Prljavaca, stoga ne čudi što su upravo po njoj nazvali turneju. Osim novih pjesama na repertoaru u Areni zasigurno će se naći i popularni hitovi poput "Marina", "Mojoj majci", "Heroj ulice", "Sve je lako kad si mlad", "Pisma ljubavna", "Kiše jesenje", "Kao ja da poludiš", "Crno-bijeli svijet", "Mi plešemo", "Tu noć kad si se udavala’"i "Ma kog' me Boga za tebe pitaju", koje bude najdublje emocije kod publike.

"Jutros nam se javila slušateljica Melita koja je tražila za budilicu pjesmu od Prljavaca i rekla je da nažalost nije uspjela doći do karata i nije bila sretna radi toga, ali da joj je ostala lijepa uspomena na zadnji koncert. Ja sam joj samo rekla da stižete u goste i da nas sluša", otkrila je Dora Srdar i dodala kako je nakon najave nove Arene stigla poruka od Melite - Ja sada plačem od sreće...

Upravo sposobnost da se povežu s publikom kroz iskrene i emotivne tekstove, jedan je od ključnih razloga uspjeha dugog već 45 godina, tijekom kojih je ovaj kultni rock sastav ostavio neizbrisiv trag u glazbenoj povijesti zemlje i osvojio srca mnogih generacija.

