Meghan Markle ostala razočarana nakon preseljenja, njezina najveća želja ipak joj se nije ostvarila

Meghan Markle i princ Harry navodno su očekivali više od života u SAD-u, ali želje im se nisu ostvarile.

Meghan Markle i princ Harry ovih se dana ne oglašavaju i kao da su se odlučili pritajiti nakon dokumentarnog filma i knjige o njihovim životima, a čini se kako se njihova očekivanja od života u Hollywoodu nisu ostvarila, barem tako tvrdi bivši prijatelj vojvotkinje od Sussexa.

Pogledaj i ovo Odlučila se pojaviti Meghan Markle viđena prvi put otkako je princ Harry izdao svoju knjigu, evo što je ponukalo njihov zajednički izlazak

Televizijski voditelj Nick Ede tvrdi da je par vjerovao da će biti najpopularniji u Hollywoodu, ali te su titule ipak pripale "holivudskim kraljevskim obiteljima" poput Kardashiana i obitelji Beyonce Knowles.

Meghan i Harry kupili su svoju vilu u Montecitu za 14,65 milijuna dolara 2020. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što su se povukli iz kraljevske obitelji i odselili iz Velike Britanije. No Nick, koji vodi "The Royal Agenda" na Royalty TV-u, vjeruje da su Harry i Meghan podcijenili količinu utjecaja koju će imati nakon preseljenja u SAD.

"Mislim da je stvar u tome što su zaboravili da u Hollywoodu kraljevska obitelj nije netko s titulom. To su J.Lo, Sharon Stone, Beyonce, to su Kardashiani. To su holivudske kraljevske obitelj. Obame ili Clintonovi. Mislim da su to podcijenili na mnogo načina. Oni su prilično nisko u tom poretku", rekao je Nick za Express.

Strani mediji ovih dana su izvjestili kako je Meghan ljuta zbog načina na koji su ona i princ Harry prikazani u novoj epizodi popularne animirane serije "South Park". Epizoda naslovljena "Svjetska turneja privatnosti" izruguje se pritužbama para i njihovim zahtjevima za privatnošću, a Meghan je opisana kao "cura iz sestrinstva, glumica, influencerica i žrtva".

Izvor blizak paru tvrdi da je Meghan to jako uznemirilo, ali i da odbija pogledati spornu epizodu.

Kraljevski komentator otkrio je i kako su Harryjevi i Meghanini odvjetnici bacili oko na "South Park" i da bi mogle uslijediti pravne posljedice, no navodno zasad još nisu kontaktirali autore serije.

