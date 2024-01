Matija Vuica tjedan dana poslije smrti partnera Jurice obavila fotografiju zbog koje su mnogima oči zasuzile

Matija Vuica na svojem Instagramu podijelila je jednu divnu uspomenu s pokojnim partnerom Juricom.

Naša dizajnerica Matija Vuica prije dva dana u Metkoviću je posljednji put ispratila svog voljenog partnera Juricu Popovića.

Sada se oglasila na društvenim mrežama objavivši u svojoj priči na Instagramu fotografiju sebe i Jurice kako sjede na pješčanoj plaži i ljube se. Oboje su namazani blatom po licu, kosi.

U pozadini svira Juričina pjesma, a iz nje je izdvojila ove stihove: "Spuštaš se kroz oblake, nose te sunčeve zrake, izlijevaš vatru na vodu."

Fotografiju možete pogledati u našoj galeriji.

Matijina i Juričina ljubavna priča započela je prije više od 40 godina u rodnom im Metkoviću, zajedno su osnovali bend Trotakt, a surađivati su nastavili i u grupi Gracija.

Svoj prvi zajednički zagrebački nastup održali su na sam Badnjak prije 42 godine, a upoznali su se na šetalištu pokraj Neretve u Metkoviću gdje su svi izlazili u vrijeme kada su bili srednjoškolci.

"To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao, svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se, eto, dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za koji se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze", otkrila je Matija u jednom od intervjua za IN magazin.

Njihova ljubav bila je jedna od najskladnijih na domaćoj glazbenoj sceni i slovili su kao jedan od omiljenih parova, dok pred oltar nisu nikad stali.

"Ista smo generacija, ali on je bio novi lik i poprilično nedostupan. Zato mi je i bio napet pa sam se potrudila da me primijeti, što mi je nakon nekog vremena i uspjelo. I tako... od platonske ljubavi do danas, trajemo u komadu. To je bio odabir za cijeli život, obostrano", ispričala je Matija jednom prilikom za Story.

Podsjetimo, Jurica se glazbom bavio od 1981. godine, autor je stotina pjesama grupa Trotakt projekt i Gracije, čiji je bio osnivač, a bio je poznat i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

Prošle je godine proslavio 40 godina uspješne glazbene karijere i imao je nove planove, koje, nažalost, nije uspio ostvariti. Nedavno je objavio svoj novi, sedmi po redu album "Preslagivanje", na kojem je svoj obol dala i Matija Vuica, a koji je najavljivao velike promjene u životu.

"Preslagivanje, odnosi se u principu na mene. Znači, odlučio sam promijeniti neke stvari u životu. Dotičem se i toga kako izgleda zadnja polovica našeg života i što bi u njoj trebalo raditi i kako se postaviti. Jedna od težih odluka koje bi trebao napraviti jest znati reći ne. Mislim da u startu trebamo više voljeti sebe. Ako volimo sebe, onda ćemo lakše znati reći i ne'', objasnio je Jurica u svom posljednjem intervjuu za IN magazin.

