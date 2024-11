Lijepa supruga Matije Cveka plijenila je poglede u centru Zagreba, inače ne voli privlačiti pažnju

Matija Cvek u zadnje vrijeme ne propušta istaknuti da s dolaskom kćerkice Lote na svijet proživljava najljepše dane svog života.

Jedan od naših trenutačno najtraženijih glazbenika, Matija Cvek, iskoristio je divan sunčani dan za šetnju centrom Zagreba sa suprugom Miriam i njihovom kćerkicom Lotom.

Koliko uživa u obiteljskim trenucima govori njegov osmijeh, a u svakom intervjuu u zadnje vrijeme uvijek voli istaknuti da trenutačno proživljava najljepše dane svog života.

''Pa divan je bračni život, pogotovo kad u brak uplovi jedno malo klupko sreće. To je smisao svega, proživljavam najljepše dane svog života. Mislio sam da je muzika najbolje od svega i da sam za to stvoren, da dođem kao na ovaj svijet da to radim, ali sad sam shvatio da je ovo smisao svega i da sam zato tu'', istaknuo je nedavno u intervjuu za I magazin.

Uspijeva li balansirati to privatno i poslovno? Iza njega je jedna velika ljetna turneja, bio je po cijeloj Hrvatskoj - je li našao vremena i za jedno i drugo?

''Jesam, jesam. Supruga je divna, beba je divna. Prate me i podržavaju. Naravno, ima nervoze. Kak to sve ide, ne spavaš, pa si ljut pa se posvađaš pa se pomiriš, sve je to jasno. Ali generalno je sve dobro. I mir i sreća i kreativa, uz sav taj šušur koji se događa'', dodao je.

Matija i Miriam vjenčali su se ovog srpnja u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a svadbeno veselje imali su na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja.

