Matej Jakša harmoniku je zavolio tijekom jedne karnevalske povorke kad je imao priliku prvi put stati na pozornicu, a od tada je svoje sviranje doveo do savršenstva.

''Ja sam jako dobar stariji brat. Nekad se znamo malo posvađati, a nekad smo si jako dobri. Harmoniku sam izabrao zato jer mi se najviše sviđaju njezin zvuk i izgled. Volim biti na pozornici, nikad nemam treme, ako imam, brzo mi nestane, čim krenem svirati. Lijepo mi je kad mi publika plješće'', rekao je Matej Jakša prije svog nastupa u showu Supertalent.

A ovako je svog talentiranog sina opisala mama Ana.

''On u školu odlazi vlakom, ponosna sam što je on samostalan, što mu mogu prepustiti neke stvari. Ponosna sam na to što svira harmoniku. Mamin ponos. On je imao tu zainteresiranost. Kad je imao tri godine imao je malu plastičnu harmoniku i to je uzeo u maškare, svirači su ga uzeli na pozrnicu, to mu se jako svidjelo i tu je sve krenulo. '', dodala je mama Ana.

A iznenađeni njegovim talentom ostali su članovi žirija.

''Sladak i sviraš fenomenalno, toliko od mene'', rekla je Martina.

''Sviraš super, kao jedna vrlo zrela i odrasla osoba koja ima iza sebe puno gaža i koncerata'', nadovezala se Maja.

''Mislim da ćeš imati puno posla, da ćeš se naputovati i da ćeš uživati u životu'', dodao je Fabijan, a i Davoru se ono što je vidio i čuo jako svidjelo.