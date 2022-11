Naša najutjecajnija fitness influencerica otkrila detalje romantične prosidbe: ''Zaruke su bile točno na tom mjestu...''

Martina Boščić otkrila nam je detalje prosidbe, planove za vjenčanje, ali i o kakvoj vjenčanici mašta.

Jedna od najpopularnijih fitness trenerica u Hrvatskoj, Martina Boščić nedavno se zaručila u romantičnoj Italiji, a nama je u nastavku otkrila detalje o svom poslovnom, ali i privatnom životu.

Poznata je po tome da često putuje, a doživljaje s putovanja rado dijeli na svom Instagram profilu. Ispričala nam je koje putovanje bi rado opet ponovila i zašto:

"S vremenom bih rado ponovila nekoliko destinacija na kojima sam već bila (Meksiko, Sejšeli, Italija, Grčka), ali najprije ću dati šansu destinacijama koje još nisam vidjela, a takvih je puno, puno".

Svoju svestranost Martina ne krije, osim što je već godinama u fitnessu krenula je proizvoditi i badiće, torbe za plažu, ali i trake za treniranje. A, otkrila nam je i tajnu uspjeha:

"Trudim se imati balans, ali naravno da ti je posao non stop u glavi kad je riječ o tvojim brendovima. Trening je samo mojih sat vremena kada najčešće ne razmišljam o poslu, ali i druženje s prijateljima. Trudim se ne zapostaviti druženja s dragim ljudima jer me to napuni energijom i generalno se osjećam ispunjenije, a time sam i na poslu produktivnija".

Iako je do kraja godine ostalo još malo vremena, Martina ipak ima nekoliko poslovnih pothvata. Plan joj je izbaciti novu kolekciju tajica, ali i nove programe za vježbanje.

Da nije fitness trenerica rado bi radila u nekoj firmi koja se bavi odnosima s javnošću ili u odjelu marketinga.

Je li ikad maštala o tome da će jednog dana biti popularna, odgovorila je:

"Nikad nisam o tome razmišljala. Sve se desilo spontano. Ja sam kao i svi drugi na svojim društvenim mrežama objavljivala kako izgleda moj dan (faks, trening, zdravi obroci i sl.), što je izazvalo interes publike i tako se sve pokrenulo".

Za svog partnera kaže da je nepredvidiv pa zbog toga nije previše razmišljala o tome kada će se prosidba dogoditi. Kad god i gdje god da se dogodila, ona bi bila jednako sretna.

A evo i kako su zaruke zapravo izgledale i kakvi su je osjećaji prevladali..

"Zaruke su se dogodile točno na tom mjestu koje sam objavila na Instagramu, ali točno taj trenutak (iako imam snimljeno), nisam objavila. Ostavila sam to za sebe i bliske ljude, smatram to jako privatnim".

Kod muškarca je Martini najbitnije da je dobar čovjek. Ne samo prema njoj, već i prema drugim ljudima. Mora biti spreman na kompromis i na razgovor kada nešto ne štima. Također, treba joj biti potpora i ono najbitnije - da mu ništa nije teško napraviti za nju.

Planira li svoje vjenčanje uskoro i kako ga zamišlja, ispričala nam je u nastavku:

"Želja mi je da to bude krajem iduće godine, ali nismo išli u detalje. Trenutno mi je posao u fokusu, a i sve frendice i kuma su jako uzbuđeni oko vjenčanja, pa ću imati veliku pomoć oko organizacije".

Za kraj nam je otkrila kako zna kakvu vjenčanicu želi, međutim smatra da je još daleko od kupovine vjenčanice. Ipak će taj dio ostaviti za sljedeću godinu.

