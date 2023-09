Naš poznati influencer otvorio je dušu i progovorio o nasilju s kojim se suočio: "Cijeli život ću pamtiti imena onih koji su me zlostavljali!''

Marko Vuletić progovorio je putem društvenih mreža o vršnjačkom nasilju kojeg je i sam bio žrtva tijekom odrastanja.

Naš poznati influencer Marko Vuletić prisjetio se teških dana iz svog djetinjstva i svoje iskustvo žrtve vršnjačkog nasilja podijelio putem društvenih mreža, točnije na svom profilu na TikToku.

"Cijeli život ću pamtiti imena koja su me u djetinjstvu zlostavljala. Nisi samo ti prošao kroz to. Ja ću ti ispričati kako je to izgledalo kod mene. Tukli su me kišobranima, bacali klupe na mene, i sad naćuli svoje uši... Samo zato što sam nosio maslinasto zelene hlače. Ja sam cijelo odrastanje bio trn u oku nekome tko nije bio zadovoljan sa samim sobom i onda je to izlazilo preko mene u obliku agresije. I tad kad se to dešavalo, ja sam mislio da sam ja kriv. Zašto se ja jednostavno ne mogu uklopiti u sredinu? Zašto ja ne mogu biti kao svi drugi i igrati nogomet? Što je to u meni da ja to ne mogu napraviti? Ja danas pamtim tim ljudima imena. I onima koji su htjeli doći i zapaliti mi kosu, koji su se smijali da je netko bacao klupu na mene, a nisu ništa napravili. I sve to dolazi iz obitelji. Meni je jedino žao što ja te ljude nisam mogao pogledati u oči i reći im: ‘Žao mi je što nemaš ljubav koju sam ja imao‘. Ja imam toliko dobre roditelje koji su uvijek sa mnom razgovarali i vodili brigu da sam ja sretan i zadovoljan. I vjerujte, sve to prođe. Danas imam 25 godina, odrastao sam i na spomen tih ljudi meni samo bude žao. Kao mali zaključak, mislim da svi zajedno možemo puno više napraviti nego nekoga maltretirati”, zaključio je Marko u videu koji je podijelio.

"Hvala ti što o tome pričaš. Žao mi je što si to prolazio", "Marko, volimo te", "Svaka čast Marko", "Divan si", "Bravo", "A pogledaj se sada", "Pamtim i ja, pamtit ću do kraja života", "Povraćala sam svaki dan prije škole jer sam znala šta me tamo čeka. Čak i nakon 15 godina kada se sjetim, zaplače u meni ono nevino, dobro, jadno dijete", neki su od komentara koje je dobio od svojih pratitelja.

Marko je jedan od najpopularnijih domaćih influencera kojeg na TikToku prati više od 300 tisuća ljudi, a na profilu na Instagramu 273 tisuće s kojima svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života i inspirira mlade ljude.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte ovo ludilo na rođendanskoj fešti Maje Šuput! Slavila je u prozirnom kombinezonu ispod kojeg se donje rublje itekako vidjelo

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pa ovo je stvarno kratko! Indirin mini oufit za energični nastup zbunio je mnoge, je li ovo haljina ili?