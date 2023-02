Naš uspješni influencer rasplakao se zbog pokojne majke pa objavio video: ''Kad je napustila ovaj svijet, odlučio sam da ću raditi ove stvari...''

Marco Cuccurin, influencer i kanddat showa ''Ples sa zvijezdama'', prisjetio se videozapisom svoje majke Ružice, koja je preminula prije dvije godine.

Naš uspješni influencer i jedan od kandidata nove sezone "Plesa sa zvijezdama" Marco Cuccurin tužnim videozapisom prisjetio se rođendana svoje preminule majke Ružice.

"10. 2. rodila se moja majka, moja Ružica, koja je obožavala crvene ruže. I ja sam odlučio od trenutka kad je napustila ovaj svijet da ću na njezin rođendan uvijek pojesti njezinu najdražu čokoladnu tortu, kupiti nekoliko ruža jer sam ih kupovao stalno. I to ne samo za rođendan nego uvijek. Zapalio sam svijeću i želim joj pjevati kao da je tu, to je najmanje što je zaslužila jer znam da i kad je otišla odavde, ona mene zapravo nije napustila", ispričao je Marco kroz suze pa joj zapjevao rođendansku pjesmu.

"Ako gledaš ovo, zagrli svoju mamu najjače što možeš! Mama, sretan rođendan, voli te tvoj sin", dodao je u opisu.

Ella Dvornik odmah mu je poručila: "Ranojutarnje plakanje", a nadovezala se i Jelena Žnidarić, javnosti poznatija kao Zsa Zsa: "Zagrlit ću svoju... a ja znam da tebe tvoja grli, svakodnevno! Vjeruj."

Pratitelji su u komentarima poslali Marku podršku, ali i mnoštvo emotikona srca.

Nedavno je za naš portal Marco otvoreno progovorio o tužnom gubitku majke, a upravo ona mu je i glavna motivacija da da sve od sebe.

"Taj gubitak mene je prvenstveno učinio još zrelijim. Lupio mi je jedan veliki životni šamar da se, kad se sve čini dobro i savršeno, nešto može dogoditi i da zaista trebamo svakoga dana pokazivati ljudima do kojih nam je stalo koliko ih volimo. Treba to reći i pokazivati kroz male i velike znakove pažnje, jer bilo je tu puno stvari koje bih još rekao, jer ona za mene nije bila samo mama, nego i najbolji prijatelj. No, opet, s druge strane, dobro što je proizašlo iz tako teškog gubitka jest to što sam stisnuo zube još jače i pokazao životu da ja to mogu, da ja to želim i nisam dao da mi moral padne, nego upravo suprotno, sve sada radim za nju. Cijelu svoju glazbenu karijeru želim posvetiti njoj i nadam se da ću u ovoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' i jedan ples posvetiti svojoj majci jer znam da ona to gleda odozgo. Da je ovdje među nama prisutna još, ona bi sad došla svaki tjedan, svaku nedjelju u studio, podržavala me i bila bi najponosnija na svijetu, a ja znam da to već i sada jest", rekao je tada Cuccurin.

Marco se osvrnuo i na svoje skoro sudjelovanje u showu ''Ples sa zvijezdama''.

"Nešto sam sitno plesao kao dijete. Oduvijek sam bio dijete koje je voljelo ritam, glazbu, pjevanje, pa tako i ples. Završio sam sa 6-7 godina tečajeve osnove valcera, tanga i slično, no neko profesionalno iskustvo kao takvo nemam. Neko kratko vrijeme plesao sam i suvremeni ples, no to nije bilo na nekoj profi razini", priča Marco.

"Naravno da sam priželjkivao biti u showu 'Ples sa zvijezdama'. Ja sam dijete koje je odraslo uz svoju nonu i uvijek je gledala 'Ples sa zvijezdama', tako da mi se ostvaruje želja. Ja sam bio onaj dečko koji bi uzeo nonu i prijateljicu i glumio da je u 'Plesu sa zvijezdama', pa mogu sa sigurnošću reći da je ovo ostvarenje mojih snova" dodaje.

