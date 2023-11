Martina mu jednu stvar ne može oprostiti: ''Zadavila bi te, ne osiguraš si uvjete, a senzacija si!''

Nastup s važnom porukom izveo je 23-godišnji umjetnik iz Rovinja Mark Šircel čiji je životni moto – samo ljubav.

''Frano i Igor su me uglavnom pitali o mojoj odjeći i obući, ali ok. Iskreno, mislim da je Frano malo ljubomoran'', našalio se Mark Šircel kad je stao pred žiri Supertalenta prije svog nastupa.

''Kad sam bio u prvom razredu i kad te onako pitaju što želiš biti, uvijek sam govorio da želim biti umjetnik. Svi znamo one poštapalice da su umjetnici uvijek neshvaćeni, ne znam, nikad se tako nisam osjećao, ali da je teži put, malo je, ali mi umjetnici moramo uvijek nekako kroz sliku kako mi doživljavamo svijet danas, moramo nekako, prezentirati to ljudima, što je i glavni cilj umjetnosti. Ono što ja želim reći i moj je moto u životu, samo ljubav. Moji doma su me naučili voljeti, pogotovo moja mama, svi je zovu žena zmaj i potpisujem to. Doslovno, cap, u jednom trenutku i više se nije mogla dignuti, ali prihvatila je to onako puna volje i želje za životom. To je isto u jednu ruku prenijela na mene i moja misao je vodilja je da moramo biti što bolji jedni prema drugima'', zaključio je Mark.

Pjevao je pjesmu ''People Help To People'' od Birdie.

Mark je počeo pjevati, a Martina ga je nakon par stihova zamolila da stane.

''Slušaj matricu i polako, probaj biti u sinergiji s matricom'', savjetovala ga je Martina.

''Mark, žargonski rečeno, zadavila bi te. Ja ti ne mogu oprostiti ovaj početak, dođeš i ne osiguraš si uvjete da budeš sto posto, jer si senzacija'', komentirala je Martina.

''Ti i tvoj nastup ste čokolada od 87 posto kakaa s bijelim paprom i sušenom rajčicom. Možda to zvuči čudno, ali oni koji odaberu tebe, su istinski poznavatelji čokolade'', rekao je Davor u svom stilu.

''Mislim da si jedan od najboljih vokala koje sam čuo u zadnje vrijeme, mislim da si pomeo sve, samo si nas doveo u ovaj problem'', komentirao je Fabijan.

''Velikim talentima se mogu događati velike greške ali to i dalje ostaje veliki talent koji treba dobiti priliku pokazati svoju veličinu, iz tog razloga - da'', rekla je Martina.

Prošao je dalje s 4 da.

