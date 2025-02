Naša velika dance-zvijezda 90-ih o teškim trenucima koje je prošla: ''Život me nije mazio!''

Marinela Jantoš Ella, domaćoj javnosti najpoznatija po hitu ''Iza ponoći'', bila je gošća emisije Zdravlje na kvadrat.

Marinela Jantoš Ella bila je velika dance zvijezda 90-ih godina, a svi i danas pjevaju njezin veliki hit "Iza ponoći".

O karijeri i nekim privatnim aspektima života, pričala je u intervjuu za emisiju Zdravlje na kvadrat.

Je li u ovim godina spoznala kako sebe sačuvati?

''Jesam, ili možda je bolje reći na dobrom sam putu. Ipak moram priznati kako imam strelovite napadaje bijesa i onda psujem. Premda je to nešto loše mislim kako oslobađa jako puno energije koja bi ostala u tebi. Psovka je kao da si nekog bubnuo, uzeo jastuk i tresnuo ga. Valjalo bi porazgovarati sa psiholozima o tome'', govori Ella.

Ella je u životu puno prošla. Život ju je u jednu ruku mazio, na drugu ne.

''Ma gdje me mazio. Nije me mazio, ali kako bih rekla, ja u biti za drugačije ne znam pa je onda to meni nekako normalno'', govori iskreno.

Kako je biti majka?

''E, to je bio show program. Kad se rodila ja sam rekla propjevat ću kad naraste. Skoro da je tako i bilo. Svaka čast svim mamama. Ili se možda netko puno da, ili se ne daje, ali teško je'', priznaje.

Pazi na prehranu, ili genetika čini svoje?

''Ma normalno. Kakva genetika. Ti moraš paziti na sebe i to je to. Imam nekakav sistem, gle! Kad sam bila klinka, još sam bila u Slavoniji, sa 16 godina sam otišla, i ja ti čitam Madonna jede omlet, kajganu i pije đus od naranče. Ja onda isto. Onda sam čitala neku knjigu o jogi, a unutra piše da svako jutro oni popiju 3 dc tople vode s medom i par kapi limuna. Ja to 30 godina. Nikad to nisam zaboravila. Kuham kavu i nikad je ne popijem na tašte. Napravim si taj napitak. Oni ga zovu eliksir mladosti, a ja ga zovem čarobna voda'', priča Ella.

Vježba li?

''Da, kako da ne. Ne volim ono puno lampiti, znači ne raditi ništa. Jedna me balerina naučila kako se stoji pa sam u tramvaju stajala tako. Ja sam stvarno zdrava i onda sam razmažena s tim što sam zdrava. Meni kad je nešto, isprepadam se samo tako. Bila sam možda dva puta u bolnici. Jednom sam imala neku alergiju kao klinka, upalu mjehura kao beba i ugrizao me konj'', priča.

Zanimali su nas detalji priče s konjem.

''Znači moj prvi bankrot. I ja čitam oglasnik, još se to čitalo. Tražim ti ja posao, a ne znam što bih radila jer pjevam od 15-te godine. I vidim oglas rad s konjima. Zovem ja i pita on mene - odakle ste vi? Ja rekoh iz Slavonije. Pita on - jeste li vi to radili? Ja kažem nisam, ali vidjela sam štalu, konje, znam što je pokupiti drek i to. Išla ja raditi i kod prabake moje do devete godine. Uglavnom, kaže on meni - možete doći volontirati, ne mogu vas odmah zaposliti. Dođem u Zagreb volontirati gdje su djeca s posebnim potrebama, i pazi treći dan me konj ugrize. Pada kiša i mi se vraćamo. I bio je jedan ogroman konj. To nije konj kao što vidiš na televiziji, konj je velik do stropa. I sad ostavila ja sedlo, vraćam se i njemu kažem ljepoto. I 'ebote led. Ja sam se valjda trznula njemu u facu, i kako sam se ja trznula ljepoto tako je on mene ćapio i bilo je bome ozbiljno. I konj je išao na pregled'', prisjetila se.

Što je za nju zdrav život?

''Jedna čarobna rečenica. Davno mi je rekao prijatelj. Nije život ono što je, nego ono što misliš da je!''.

Nastavi niz. Dobar čovjek je....

- Zdrav čovjek!.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.

