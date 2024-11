Davora i Fabijana uhvatila žuta minuta, Martina ih prozvala: ''Ovdje u žiriju smo Maja i ja, i dvoje djece''

Točku koja predstavlja puno više od samog žongliranja u showu Supertalent pokazala je Ukrajinka Mariia Torianyk koja se zbog ljubavi doselila u Hrvatsku.

''Radila sam prije na brodu, upoznala svoga muža, Hrvata, i došla živjeti u Đurđevac. Ja sam došla iz velikog grada, baš nam je lijepo živjeti u Đurđevcu. Ja sam prva u svojo obitelji koja je cirkuski umjetnik. To čime se bavim to je moj život, to je moja sreća'', objasnila je Mariia Torianyk svoju priču prije nego što je stala na pozornicu Supertalenta.

''Ono što me oduševilo osim vaše žonglerske vještine, je što ste pokazali i akrobatske vještine'', komentirala je Maja.

''Vrhunski ste ovo napravili'', rekao joj je Fabijan, kojeg je kao i Davora, uhvatila žuta minuta pa su crkavali od smijeha, što je Martina morala komentirati.

''Ovdje u žiriju smo Maja i ja, i dvoje djece. Inače, meni se kod vas strahovito svidio izraz lica, općenito imate zanimljiv karakter'', zaključila je Martina.

Mariia je prošla dalje.

