Zbog svoje životne priče postala je inspiracija mnogima: ''Bog me je blagoslovio, cijenim što sam živa i zdrava, to je najbitnije''

Glas kao iz bajke ima talentirana Maria Ćuro koja je izvedbom poznate talijanske pjesme ''Caruso'' na audicijskom nastupu ganula gledatelje. Glazba i medicina dvije su njezine najveće ljubavi, pa se prijavila na Supertalent kako bi pomogla životu da odluči što je toga bolje za nju.

''Audicijski nastup je za mene bio veliki izazov, nisam bila sigurna da sam prošla dalje, moja prva reakcija je bila da se isplačem, ostala sam bez riječi, vidi se. Prošli put sam ispričala svoju priču o ožiljcima i javilo mi se dosta ljudi sa sličnim pričama da sam im pomogla da skupe tu neku hrabrost, i jako sam sretna zbog toga, drago mi je da sam nekome inspiracija iako uvijek mislim da ne zaslužujem to. Vjera mi znači puno u životu, ja vjerujem oduvijek, osjećam to u svakom trenutku mog života, bog me je blagoslovio vezano uz moju priču. Uvijek cijenim što imam, što sam živa i zdrava, to nisu male stvari, to je možda zapravo najbitnije, nadam se da ću vam ovim nastupom pokazati još jednu starnu sebe'', rekla je Maria.

''Ono što pjevaš to jesi, to živiš i tako zvučiš, divno pjevaš'', primijetio je Davor.

''Meni se ovo jako svidjelo, ljubav prema pjevanju i prema životu želiš podijeliti s nama, i sad je došla jedna diva, mislim da si svaku sekundu znala gdje ćeš hodati, pogledati. Ja bih voljela da su svi ubrali ovaj moment kod tebe, ali meni osobno je i više nego dovoljno'', rekla je Martina.

''Ti si meni pomrsila planove, nisam mislila da će mi tvoj nastup biti jedan od onih koje bi htjela pogurati, ti si jako dobro uvježbala i izrežirala svoj nastup i to je sjajno, iskoristila si maksimalno svoj nastup'', primijetila je i Maja.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput postala je živa lutka: Pazilo se na baš svaki detalj, a rezultat će vas zapanjiti!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Karleuša se za izbore utegnula u crnu mini-haljinu, no nije računala što će joj se dogoditi kad se sagnula!