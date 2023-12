Maja Šuput postala je živa lutka: Pazilo se na baš svaki detalj, a rezultat će vas zapanjiti!

Maja Šuput je u četvrtoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent zablistala u Barbie izdanju.

Pjevačica Maja Šuput svake nedjelje uveseljava gledatelje Supertalenta svojim modnim izdanjima, koja su iz emisije u emisiju sve spektakularnija.

Nije razočarala ni u četvrtoj polufinalnoj emisiji showa, u kojoj je osvanula u potpuno ružičastom izdanju, a detalje Majina outfita otkrio nam je njezin stilist Marko Grubnić.

"Haljinu je radila Marina Matić, Larie design. Inspiracija za ovu četvrtu polufinalnu emisiju mi je bila Barbie lutka. Htio sam da gledatelji malo uživaju, prije svega curice koje jako vole Supertalent. i da baš dobiju jedan total Barbie look. Doslovno sam zamišljao kako je curice skidaju, oblače, presvlače... Ima i Barbie kosu, dakle lijepa, valovita, kosa. Haljina je rađena iz dva dijela. U donjem dijelu je baš raskošna, u gornjem smo naglasili tijelo, uska je. Rađena je od traka koje su transparentne, ali Barbie nikad nije vulgarna, ona je uvijek pristojna. Tako da se ništa ne vidi i sve je na svom mjestu. Mislim da će se curicama, ali i drugim gledateljima, jako svidjeti ova kombinacija. Uvijek, bez obzira na cijelu sezonu i sve to ludilo koje smo radili, ostavimo barem jedan outfit da baš bude Maja i da se baš svidi gledateljima. To je nešto što očekujemo od ove emisije", ispričao nam je Grubnić.

Majinih dosadašnjih stajlinga iz jubilarne 10. sezone Supertalenta prisjetite se u našoj galeriji.

Uz Šuput, žiri showa Supertalent čine još Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek.

