Otkriveno je kako su izgledala posljednja dva tjedna Matthewa Perryja, bezuspješno si je htio pomoći uz lijekove: ''Bio je ljut i drzak''

Evo kako su izgledali posljednji dani Matthewa Perryja, njegov bliski izvor tvrdi da glumc nikada zapravo nije bio čist od opijata.

Nakon što je konačno objavljen uzrok smrti Matthewa Perryja, glumac je ponovno postao tema medija, a sada je otkriveno i kako su izgledali njegovi posljednji dani.

Bliski prijatelj zvijezde koji nije želio biti imenovan rekao je za Daily Mail: ''Lagao je svima da je čist. Nikad nije bio. To je jako tužno. Znate, najveća laž koju je rekao vjerojatno je bila za sebe.''

''Borio se do samog kraja'', dodao je.

Jedna prijateljica rekla da je u tjednima prije smrti bio ljutit i zao, prenosi Page Six.

Uzimao je injekcije testosterona, tamoksifen kako bi smršavio, lijekove protiv dijabetesa i nikotinske lizalice jer je pokušavao prestati pušiti. To sve, uz smrtonosne količine ketamina pomiješanog s opioidnim lijekom buprenorfinom, nalazilo se u glumčevom tijelu.

Perry se oslanjao na propisane lijekove i lijekove bez recepta kako bi održao kvalitetu života.

"U spavaćoj je sobi bilo više otvorenih, praznih, napola napunjenih bočica s lijekovima propisanih preminulom, kao i lijekovi bez recepta, vitamini, probavna pomagala i posuđe puno raznih tableta, kapsula, bombona i mente za dah", stoji u izvješću.

U kupaonici su se nalazile prepisane masti, sredstva za pomoć probavi i sredstva za ispiranje usne šupljine. Tjedan i pol prije svoje smrti glumac je primio infuziju ketamina, ali s obzirom na to da se on u tijelu zadržava tri do četiri sata, zaključili su da je ketamin pronađen u njegovoj krvi ubrizgan na neki drugi način.

Kao uzrok smrti naveo se ketamin u infuziji koju je primao kao lijekove za psihu.

"Vjerojatno je pao u nesvijest i utopio se. Bolest koronarne arterije doprinosi zbog pogoršanja učinaka miokarda na srce izazvanih ketaminom. Učinci buprenorfina navedeni su kao doprinosi, iako nisu na toksičnim razinama, zbog aditivnih respiratornih učinaka kada su prisutni s visokim razinama ketamina", objasnio je doktor Raffi Djabourian.

''Odjel za medicinsku istragu okruga Los Angeles utvrdio je uzrok smrti 54-godišnjeg glumca Matthewa Langforda Perryja kao akutne učinke ketamina'', priopćio je mrtvozornički ured Los Angelesa.

''Čimbenici koji su doprinijeli smrti gospodina Perryja uključuju utapanje, bolest koronarne arterije i učinke buprenorfina (koristi se za liječenje poremećaja upotrebe opioida). Način smrti je nesreća'', napisali su za medije.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Pogledajte zašto se mali Bloom narugao Maji Šuput, njegova reakcija je urnebesna: ''Kako se mama smije?''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poslušajte kako zvuči muž Aleksandre Prijović kad i on zapjeva sa suprugom, njihov zajednički nastup obišao je internet