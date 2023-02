Margot Robbie otkrila detalje ružnih rana koje je zadobila dok je snimala scene seksa: "Svi su ostali bez daha"

Margot Robbie proslavila se ulogom u filmu "Vuk s Wall Streeta", a sada je ispričala neke neugodne detalje sa snimanja scena seksa s Leonardom DiCaprijem.

Holivudska glumica, koja nosi titulu i jedne od najljepših, Margot Robbie ispričala je neke dosad nepoznate detalje sa snimanja filma "Vuk s Wall Streeta" pa otkrila da je pretrpjela neke ozbiljne povrede.

32-godišnja Margot ozlijedila se snimajući scene seksa s Leonardom DiCaprijem, te je završila s groznim posjekotinama po cijelom tijelu dok je ležala na lažnim novčanicama. Margot je u filmu glumila Naomi Lapagliju prije gotovo deset godina, a upravo joj je ta uloga otvorila put k najvećoj slavi.

No rijetki su znali za njezinu nezgodu koja je ostale glumce i ekipu filma poprilično uplašila i zabrinula.

"Dobila sam milijun posjekotina na leđima od sveg tog novca! Nije to bilo tako glamurozno kao što se možda čini. Ako itko ikada planira imati seks povrh hrpe novca - nemojte. Možda je pravi novac malo mekši, ali lažni je poput oštrog papira. Kad sam ustala s kreveta, okrenula sam se da uzmem ogrtač i svi su ostali bez daha. Pitala sam što im je, a oni su mi rekli da izgledam kao da su me išibali milijun puta. Leđa su mi bila prekrivena tisućama ogrebotina", izjavila je Margot za The Daily Beast.

Unatoč tome što je bila jako predana ulozi i uživljena u nju, Margot je u prošlosti otkrila da joj je snimanje scene seksa bilo teško i neugodno.

"To se ne vidi dok gledate film, ali u stvarnosti smo u malenoj spavaćoj sobi s 30 članova posade naguranih u njoj. Svi su bili muškarci. Ali to je samo vrlo čudna stvar, morate zaboraviti neugodu i apsurd i tome se potpuno posvetiti", izjavila je Margot 2018. godine za Porter.

