Pobjednik Plesa sa zvijezdama posjetio Europski parlament i susreo važne ljude: "Marco je glas mladih koji vjeruju da biti svoj nikada neće izaći iz mode"

Marco Cuccurin posjetio je Europski parlament u Strasbourgu gdje je imao priliku upoznati i Ursulu von der Leyen.

Pobjednik zadnje sezone showa "Ples sa zvijezdama", influencer Marco Cuccurin, posjetio je Europski parlament u Strasbourgu gdje je imao čast upoznati i neke važne ljude.

"Završilo putovanje u Francuskoj, highlight je upoznavanje predsjednice europske komisije Ursule von der Leyen. Velika je čast uživo slušati debatu o stanju nacije i svega što se događa u Europi i kako se to može poboljšati", napisao je Marco na svojem profilu na Instagramu uz fotografiju s von der Leyen, a otkrio je i da je s njim bila influencerica Petra Dimić.

"Ali bez brige, Petra i ja smo stigli i razgledati grad, popiti čašu vina, probati njihove specijalitete i na kraju dana sa sobom doma nosimo prekrasne uspomene", dodao je.

Osim s Ursulom, Marco se fotografirao i s hrvatskim zastupnikom u Europskom parlamentu i svojim Istrijanom Valterom Flegom, koji je njihovu fotografiju objavio i na svojem profilu na Instagramu, a za mladog influencera imao je samo riječi hvale.

"Pripadnik nove Z generacije Marco Cuccurin posjetio je ovoga tjedna Europski parlament u Strasbourgu. Marco kroz svoj rad promovira prihvaćanje različitosti, otvorenosti i multikulturalnosti! Javno je progovorio o vršnjačkom nasilju, seksualnoj orijentaciji i svojoj velikoj ljubavi prema glazbi. Hrabro je i vrlo zrelo otvorio put 'ne temama' u našem društvu! Marco je Istrijan, a Istra je u mnogočemu predvodnica rušenja predrasuda i tabu tema! Marco je GLAS mladih koji vjeruju da biti jedinstven i svoj nikada neće izaći iz mode", napisao je Valter Flego.

"Veliko hvala na divnom razgovoru, uvijek mi je čast i zadovoljstvo", zahvalio mu se u komentarima Marco.

Cuccurina na Instagramu rati više od 110 tisuća ljudi s kojima dijeli svakodnevne trenutke iz svojeg života, a i na društvenoj mreži otvoreno progovara o temama koje su još uvijek "tabu" u našem društvu.

O svojoj seksualnoj orijentaciji i izazovima s kojima se zbog toga susretao u životu govorio je i ranije za naš portal.

"Teško je biti u Hrvatskoj različit jer smo jako mala zemlja i onda se različito uvijek i osuđuje. No ja ću reći da ja nisam različit. Ja sam samo čovjek, jedan dečko, koji ima 21 godinu, koji voli kuhati, pjeva, obožava glazbu, vizažist sam, a to koga volim mene ne čini različitim. Jer kao što netko voli svoga oca i prijatelja, ja volim svoga partnera i jednostavno smatram da je ljubav kao takva prekrasna, pa ako je moj oblik možda malo različitiji od onog na što su Hrvati navikli, ne znači da je to pogrešno ili krivo. Ja smatram dokle god ne ugrožavate drugim ljudima život, širite neku pozitivu i dobru energiju i dok ste dobar čovjek, da to onda nije važno, tako da je i to ono što bih volio poručiti", kazao nam je Marco Cuccurin.

