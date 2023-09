Hrabro izdanje omiljenog hrvatskog influencera, rijetko koji frajer bi se odvažio na nešto ovakvo!

Marco Cuccurin na jednom događaju u Zagrebu privukao je pažnju svojim odvažnim stajlingom.

Pobjednik zadnje sezone showa "Ples sa zvijezdama", influencer Marco Cuccurin, poznat je i po svojem odvažnom stilu, kojim plijeni poglede gdje god se pojavi.

Tako je bilo i ovaj tjedan na jednom događaju u Zagrebu, gdje je Marco još jednom pokazao da za njega ne postoje tipično ženski i tipično muški odjevni komadi.

On je za ovu prigodu odabrao usku crnu dolčevitu bez rukava, u kojoj je otkrio svoje mišićave i tetovirane ruke, a kombinirao ju je s poderanim crnim hlačama te je stajling podigao ružičastom torbicom i čizmama u istoj boji.

Usto je i šminkom naglasio svoje plave oči, odnosno leće u boji, a potrudio se i oko frizure.

"Nisam tu da se svidim svakome i to je potpuno u redu. Nema alternative, ja sam lik koji je shvatio da želi graditi svoj put, da na drugo ne pristajem. Prestao bih sve ovo raditi istog trena kada bi netko rekao budi nešto što nisi", ispričao je nedavno Tatjani Jurić u podcastu Skip or Beep bravo!

Tada se dotaknuo i teme vršnjačkog nasilja koje je sustavno trpio.

''Najviše mi je ostalo urezano kada sam u osnovnoj došao u školu, a pola škole je bilo raspisano sa grafitima – moje ime, prezime pa razni neprimjereni znakovi, riječi, sadržaji... Pisalo je svašta, a najviše se ticalo moje seksualnosti i fizičkog izgleda jer sam se ja uvijek nekako nosio drugačije, samo što kada imaš 10, 11, 12 godina, ne znaš stati iza sebe i onoga što predstavljaš, ali sada hvala Bogu znam, tada nisam znao i to me jako pogodilo... Nasilnici su tada kažnjeni, neki su i izbačeni iz škole'', prisjetio se Marco.

"Sve se to saniralo, ali je puno važnije sanirati štetu koja se dogodi s tvojim psihičkim zdravljem i sa svime što to nosi, ali evo, vidiš da sam ja to sve dobro podnio i da sam iz svega toga izlazio samo jači", zaključio je tada.

Marco je inače profesionalni kuhar i vizažist, dokazao se i kao odličan plesač, a na društvenim mrežama ga prati gotovo milijun ljudi.

