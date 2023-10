Šuput i Bloom sredili su se za važno događanje pa uskladili outfite koji su raznježili pratitelje: ''A preslatki se!''

Maja Šuput i maleni Bloom sređeni su prošetali pred kamerom za društvene mreže, njihovi slični outfiti sve su raznježili.

Maja Šuput objavila je nekoliko novih fotografija sa sinčićem Bloomom koje su raznježile njene pratitelje.

Šuput se sredila za jedno događanje, a osim što je lijepo odjenula sebe, posebno je obukla i Blooma pa su mama i sin sve rastopili svojim sličnim outfitima.

Maja je nosila bež usku haljinu te smeđu kapicu, a Bloom je imao bijele hlačice i bež majicu te kosu zavezanu u visoki repić.

''Lijepi ste Majo vi i sin'', ''A preslatki ste'', ''A vidi ih'', bili su neki od komentara pratitelja.

A za In magazin Maja je podijelila kako se snašao u vrtiću u koji je nedavno krenuo.

''Je, evo da pokucam u drvo, stvarno super. Probudi se se ujutro i prvo kaže ''Ekipa, muzikaaaa''...i super jer, ipak sam se bojala jer su djeca vezana za roditelje, ali uspjeli smo, nakon tjedan dana je već zaboravio da mi postojimo. Ali ne moram ti reć da sam ona mama koja dođe prva po dijete'', priča Maja.

A priznala je i da joj je potrebna ogromna organizacija kako bi uskladila poslovni i privatni život.

''Brdo! Brdo. Prvo imam muža koji je tu s djecom vikendom, ja pjevam znači netko mora bit s djetetom. Tako je, on je direktor za brend i...skoro sam rekla direktor za dijete...hahaha...znači ozbiljna pomoć kod djeteta, ali kad kažem ozbiljna - mi smo tim, tandem. Da bih toliko puno stvari mogla, morala sam si osigurati jako veliku pomoć sa strane. Ako hoćemo da ja danas izgledam ovak, ja nisam otišla kupit to što imam, nego imam čovjeka koji je to otišao kupit. Imam nekog tko je došao oprati kosu, netko je došao frizuru napravit, imam ženu koja mi je popeglala i očistila stan, imam dostavu koja mi je donjela hranu, jako puno ljudi, ali samo je dobra organizacija bitna i da možeš to sve platiti'', sasvim je iskrena Maja.

''Dakle, da bi sve štimalo, sve to izorganiziram, e tu izgubim jako puno vremena, ali puno manje nego kad bi radila sve to što sam ti nabrojala sama, dakle jako puno ljudi u stručnom stožeru Maje Šuput'', otkrila je Maja svoju istinu.

