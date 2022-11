Šuput u mini haljini sa stražnjim prorezima priredila pravi modni spektakl uoči važnog događaja koji je čeka!

Maja Šuput za svoj je nastup u Šibeniku odjenula vrlo izazovnu kombinaciju, a preostaje nam tek vidjeti što će nositi večeras u prvoj polufinalnoj emisiji Supertalenta.

Prije nego što je stala na binu u Šibeniku, Maja Šuput pozirala je na stepenicama u vrlo kratkoj šarenoj haljinici, koja je sadržavala unakrsne proreze sa strane.

U ovoj kombinaciji Šuput je posebno istaknula svoju vitku figuru, a uz atraktivnu haljinu kombinirala je visoke ljubičaste čizme od lateksa.

"Šibenik večeras gori", stajalo je u opisu.

"Prekrasna i predivna", "Ma ti goriš", "Atraktivna Maja", "Seksi", "Super si", "Top topova", stajalo je ispod posta.

Inače, Maja nam je otkrila kako jedva čeka putfite koje joj je njezin prijatelj i stilist Marko Grubnić pripremio za prvu polufinalnu emisiju "Supertalenta".

''Što se tiče outfita, imali smo gotov outfit za prvu emisiju. Cijeli outfit je bio razrađen, kosa i make up, ali Marko Grubnić je javio da ipak to nećemo imati, da on ima drugu viziju i da je ono sve negdje pospremio i da ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kao i vi mogu se pomoliti samo da to bude sjajno i vjerojatno ću to danas vidjeti prvi put kao i gledatelji, pa hajdmo vidjeti'', poručila je Maja koju ćemo večeras gledati i u prvoj polufinalnoj Supertalent emisiji.

Evo što je kao članica žirija rekla uoči showa.

''Nakon svih ovih godina očekivanja od kandidata su mi zaista, zaista visoka. Mislim da su imali dovoljno vremena da se pripreme, da izbruse svoj talent, i da zapravo pokažu koliko im je stalo do prolaska dalje, odnosno do pobjede, tako da, ja zbilja imam velika očekivanja'', zaključila je Maja te dodala.

''Jako se veselim i uvijek sam uzbuđena kad je live. Nemam tremu, već su ti liveovi jedna posebna energija, jedna drugačija vibra, i uvijek stremiš i strepiš hoće li sve proći dobro jer povratka nema, što si rekao rekao si'', kaže Maja.

