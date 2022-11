Šuput o iznenađenju koje je čeka: ''Mogu se samo pomoliti da bude sjajno, vidjet ću prvi put kao i vi!''

Osim novim i razrađenim nastupima u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent, Maja Šuput veseli se vidjeti i outfitu koji joj je za tu prigodu pripremio modni stilist Marko Grubnić.

Nakon audicijskih emisija showa Supertalent, došao je i dio kada će kandidati uživo pokazali koliko su izbrusili svoje talente zbog kojih su prošli dalje.

Velik je zadatak pred natjecateljima, ali i pred žirijem koji čine Davor Bilman, Fabijan Pavao Medvešek, Martina Tomčić i Maja Šuput, a evo što upravo Maja ima za reći o očekivanjima prije večerašnjeg livea.

''Nakon svih ovih godina očekivanja od kandidata su mi zaista, zaista visoka. Mislim da su imali dovoljno vremena da se pripreme, da izbruse svoj talent, i da zapravo pokažu koliko im je stalo do prolaska dalje, odnosno do pobjede, tako da, ja zbilja imam velika očekivanja'', zaključila je Maja te dodala.

''Jako se veselim i uvijek sam uzbuđena kad je live. Nemam tremu, već su ti liveovi jedna posebna energija, jedna drugačija vibra, i uvijek stremiš i strepiš hoće li sve proći dobro jer povratka nema, što si rekao rekao si'', kaže Maja.

A misli li da će joj biti teško izabrati kandidate koje ćemo gledati i u finalnoj emisiji?

''Obično sam se dosad vodila srcem, pa se nadam da će to i dalje biti tako jer uvijek to bude najbolje. Kad počnu ljudi kalkulirati onda se zapravo izgubi sav smisao. Nadam se da neće biti teško, ali svi zajedno ćemo iščekivati te trenutke'', priča Maja.

A osim nadograđenih nastupa natjecatelja, gledtaelji jedva čekaju vidjeti i u čemu će se Maja pojaviti na pozornici.

''Što se tiče outfita, imali smo gotov outfit za prvu emisiju. Cijeli outfit je bio razrađen, kosa i make up, ali Marko Grubnić je javio da ipak to nećemo imati, da on ima drugu viziju i da je ono sve negdje pospremio i da ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kao i vi mogu se pomoliti samo da to bude sjajno i vjerojatno ću to danas vidjeti prvi put kao i gledatelji, pa hajdmo vidjeti'', poručila je Maja.

Žiri je odabrao ukupno 36 kandidata koji nastavljaju svoje natjecanje za titulu devetog supertalenta i glavnu nagradu u iznosu od 200 tisuća kuna, a samo će troje najboljih iz svake polufinalne emisije zauzeti svoja mjesta u finalu showa. Od toga će prva dva finalista odabrati gledatelji, dok će trećeg finalista, neovisno o glasovima gledatelja, proglasiti žiri.

A u prvoj polufinalnoj emisiji opet ćemo gledati talentiranu pjevačicu iz Tanzanije, Dignu Mbeperu, koja je publiku osvojila ne samo svojim glasom, nego i dirljivom životnom pričom. Bit će tu i Sara Krpan koja nas je na audicijskom nastupu na krilima mjuzikla odvela u neki drugi svijet. Antoneli Mištrafović na Supertalentu se predstavio repanjem, svoje mjesto u finalnoj emisiji pokušat će izboriti i dvije plesne skupine – CAF Spliters i Illusion. Novu breakdance koreografiju izvest će Miljan Rančić koji je od žirija dobio titulu najboljeg breakdancera u povijesti Supertalenta.

Plesom na kolutu gledatelje će zabaviti simpatična Maria Lopez, a borbu za prolazak dalje vodit će i zlatni gumbi Farija Gaši te mađioničar Magic Leon.

