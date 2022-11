Šuput pokazala tko ju je posjetio u pauzi od Supertalenta, ali i u čijem je krilu sjedila kada kamere nisu bile upaljene!

Maja Šuput objavila je na Instagramu video sa suprugom Nenandom Tatarinovom, koji joj je bio podrška u pauzama od emisije uživo.

Iza Maje Šuput je prva live emisija showa Supertalent, na čijem ju je snimanju posjetio i poseban gost, suprug Nenad Tatarinov, čime se pohvalila na svojem profilu na Instagramu.

Maja je u priči podijelila snimku s Nenadom, koji je pritom otkrio tko su bili njegovi favoriti u prvoj polufinalnoj emisiji.

"A meni je u posjet došao mužić. Mužiću, tko je tebi bio najbolji?", upitala ga je dobro raspoložena Maja.

"Teško se odlučiti, svi su sjajni. Tvoj zlatni gumb definitivno, a čekam još dvoje kandidata da mogu iznijeti finalni sud", odgovorio joj je Nenad.

"Niš nam nije rekao, ko Bilman!" zaključila je Maja.

Usto je objavila i nekoliko fotografija kojima je pokazala što se događalo kada kamere nisu bile upaljene, a na kojima pozira s Davorom Bilmanom, Fabijanom Pavlom Medvešekom, u čije se krilo udobno smjestila, Markom Grubnićem i Karlom Rusanom.

"Iza scene", napisala je kratko uz opis.

Ona je inače u potpunosti ispunila sva očekivanja i pojavila se u kreaciji za pamćenje. Za ovu prigodu i prvu live emisiju Marko Grubnić za nju je odabrao atraktivnu ružičastu haljinu s prorezima ispod grudi i na trbuhu, a tu je bio i duboki dekolte.

Maja je ususret emisiji priznala da je njezin omiljeni modni stilist za prvu polufinalnu emisiju imao nešto drugo u vidu, a onda se predomislio.

''Što se tiče outfita, imali smo gotov outfit za prvu emisiju. Cijeli outfit je bio razrađen, kosa i make-up, ali Marko Grubnić je javio da ipak to nećemo imati, da on ima drugu viziju i da je ono sve negdje pospremio i da ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kao i vi, mogu se pomoliti samo da to bude sjajno i vjerojatno ću to danas vidjeti prvi put kao i gledatelji, pa hajdemo vidjeti'', rekla je Maja prije emisije.

U audicijskim emisijama gledali smo je u efektnim i nezaboravnim izdanjima, a ove je sezone puno eksperimentirala i s frizurama i make-upom, za koje se pobrinuo njezin vjerni tim. Vidjeli smo je tako s raskošnom i bujnom kosom, pletenicama gotovo do poda, ali i s ružičastom bojom kose.

Uz Maju, u žiriju "Supertalenta" nalaze se i operna pjevačica Martina Tomčić, glumac Fabijan Pavao Medvešek te stručnjak za uspješnu komunikaciju i plesač Davor Bilman.

