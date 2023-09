Maja nam je otkrila tko je njezin najveći kritičar: "Kad nešto ne štima, onda ima poruku i za mog frizera, i za stilistu, svima kaže što misli!"

Maja Šuput najavila je nikad uzbudljiviju sezonu Supertalenta, a otkrila nam je i tko je njezin najveći kritičar te kakve talente imaju njezin suprug Nenad i sin Bloom.

Pjevačica Maja Šuput mnogima je omiljena članica žirija showa Supertalent, za koji i ona uvijek kaže da joj je omiljeni projekt.

A prije jubilarne 10. sezone showa, Maju smo upitali je li se po tom pitanju išta promijenilo.

"Tu se ništa nije promijenilo, i dalje je to moj favorit, i dalje je to najiscrpniji i zaista jedan od najtežih projekata koje radimo u godini, ali zato je i finalni proizvod, odnosno konačni rezultat savršen. Zaista, kad to gledamo dođe nam svima milina oko srca. Dali smo toliko od sebe da napravimo dobar posao, a onda se to zaista i vidi. Naravno, najvažniju riječ imaju kandidati koji su i ove godine bili takvi da ću vjerojatno i sljedeće godine odgovorit da mi je to i dalje najdraži show", kazala nam je Maja.

Otkrila nama je i čemu se možemo veseliti u novoj sezoni i hoće li vidjeti nešto što dosad još nismo.

"Bilo je kao i svake godine raznovrsnih talenata, a ono što me veseli je da je ove godine bilo recimo manje pjevačkih i plesnih talenata, a bilo je više raznovrsnih. Neke stvari moram priznat da nisam nikad u životu vidjela ni čula i te će bit superbizarne, lude, otkačene, ljudima šokantne, smiješne i atraktivne. To su one koje definitivno privlače gledatelje pred male ekrane i one koje nam garantiraju dobar provod", najavila je Maja.

Na audicijama je proživjela i cijeli spektar emocija.

"Uspjeli su me iznenaditi, rasplakati, šokirati, apsolutno sve komponente su bile. Bit će jako puno suza, bit će jako puno smijeha, a šokova samo takvih. Veselim se tim šokantnim, jer ako su nas uspjeli izbacit doslovno sa stolice, onda sam sigurna da će to još na televiziji bit ispotencirano, jer naravno da vi na televiziji gledate to sve skupa puno bliže i snimatelji se uvijek brinu da se svaki kadar dobro vidi. Mi nekad ulovimo nešto, nekad ne sa stolice, ali upravo zato sam i sigurna da će gledatelji imat najbolji mogući kut gledanja iz svojih domova", kaže.

Osim samom showu, Maja se veselila i druženju s kolegama iz žirija, a priznala nam je i s kim se najbolje slaže.

"S kolegicom Tomčić se najbolje slažem jer prije svega žene smo, imamo iste nekakve teme i najviše vremena provodimo zajedno. Zajedno se vozimo na snimanje, ili ja vozim nju ili ona mene, s obzirom na to da smo susjede. Zajedno se vraćamo doma, a onda imamo rekapitulaciju dana u autu. Iako moram reći da zaista ih volim sve. Imamo jako dobru komunikaciju, i čujemo se, imamo grupu, non stop nekaj trabunjamo. Evo, imamo i prvo gledanje emisije kod mene, tako da možemo jedni drugima reći koliko je tko smiješan ili koliko se volimo i tako dalje. Redovno se smijemo jedni drugima u facu i to nam je baš gušt. Zapravo se smijemo i na vlastiti i na tuđi račun, da ljudi ne pomisle da smo umišljeni. Nas četvero zapravo komuniciramo vrlo direktno i vrlo šaljivo, tako da se veselim tom prvom gledanju kod mene doma", priča Maja.

S kolegama iz žirija i ove je godine na audicijama podijelila Zlatne gumbe, a Maja nam je otkrila i da su ovaj put napravili nešto drugačije.

"Pa ove godine što se tiče Zlatnog gumba smo napravili jedu iznimku, neću vam još ništa reći o tome. Što se tiče nas četvero, Bilmana, Martine, Fabijana i mene, neću vam reći tko su moji favoriti od nas četvero, ali ću vam samo reći da je Bilman sigurno fulao. Znači 100 posto. Evo, to garantiram. Ali Bilman uvijek fula, tako da mi je drago da je nastavio u svom kontinuitetu neuspjeha", šaljivo poručuje.

Maja se prisjetila i nekih nezaboravnih točaka iz prethodnih sezona Supertalenta, evo tko joj se posebno urezao u pamćenje.

"Pa definitivno Brent Ray Fraser, koji je nacrtao Bilmana na pozornici svojom unikatnom tehnikom, to neću zaboraviti dok sam živa. Onda ona koji je gutao sve moguće i nemoguće i to pljuvao van, pa Roza Hipnoza...", nabraja Maja.

Otkrila nam je i što je Marko Grubnić za nju osmislio u novoj sezoni i je li uspio nadmašiti izdanja iz prošlih.

"Uspio je nadmašit, apsolutno, barem što se tiče audicijskih dijelova, s obzirom na to da si tu ipak damo malo oduška, neke Met Gala momente, u smislu kostima. U liveovima idemo ipak više na glamur. Vidjet ćete, bilo je toliko toga da se sad ne mogu ni sjetit što je sve stavio na mene, s obzirom na to da snimamo od jutra do mraka, svaki dan, ali mislim da će ova sezona biti pobjednička. On je zaista nepresušna riznica raznoraznih ideja za kostime", nahvalila je Grubnića.

Mnogim gledateljima showa upravo je Maja omiljena članica žirija, a evo kako ona komentira pozitivne reakcije publike na nju.

"Uvijek je lijepo čuti lijepu riječ, kompliment, i zaista, moram priznat da bih bila tužna da nisu pozitivne reakcije. Ja sam eto takva kakva jesam ii privatno, takva sam na televiziji. Ljudi vole što sam i iskrena i išto na nekakav blag način pokušavam nekom možda objasnit da to nije njegov nastup života. Trudim se nikog baš ne uvrijedit, a s druge strane moram bit realna i znat da ne možemo svakog pustit. Onda zaista mjesto suca nema težinu. Ljudi vole nasmiješene i pozitivne ljude generalno, tako da mislim da ja kao taj lik u žiriju i zato imam toliko poklonika, ako to tako smijem reći. Najviše me raduju komplimenti od djece, odnosno kad mi mame kažu da se djeca doma graju Supertalenta i da su uvijek svi ja", priča kroz smijeh. "To najviše svojim kolegama nabijam na nos", dodaje.

Maja nam je otkrila i kakvi su komentari njezinih najbližih i tko joj je najveći kritičar.

"Moj najvjerniji gledatelj i kritičar je moja mama, a ona doslovno, čak i ako je live, meni piše nakon svake točke, a kad gledamo s odgodom, onda me zove, ali kad su reklame da slučajno ne propusti nešto dok pričamo. Tako da ona svaku reklamu nazove i onda iskomentira tko je u pravu tko ne i pritom se i ozbiljno naljuti kad netko od nas nekom da krivu ocjenu, ili ako mi taj dan nije bila dobra frizura, ona to toliko iskomentira sve. Uglavnom je prezadovoljna, ali kad joj nešto ne štima, onda ona ima poruku i za mog frizera, i za stilistu, i za make-up, svakom ona kaže što ona misli taj dan o tome. Tako da ovi moj u grupi uvijek samo čekaju na prve reklame i onda pišu šta je rekla Danica", govori.

A što kaže Nenad?

"Muž generalno je toliko navikao na moje transformacija da ja nemam pojma da li bih ga ikad mogla s ičim više šokirat ili iznenadit, njemu je to sve normalno, ali uglavnom uvijek kaže je li mu nešto lijepo, on ima neke svoje favorite kad je moja kosa u pitanju, boja noktiju… Ali i razumije showbizz i razumije da nekad biti drugačiji, pa čak i ako to izgleda čudno, u konačnici je dobro jer ja jedino što ne volim bit je ista kao i drugi, a kamoli da u svakoj emisiji ili u pojavljivanju izgledam isto", ističe Maja.

Zanimalo nas je i ima li nekih talenata u njezinoj obitelji.

"Bloom pokazuje izuzetnu sklonost prema plesu i pjevanju. Ne znam je li to tako inače kod druge djece, pogotovo kod muške, ali on samo od jutra govori muzika i disko, i u autu ima playlistu koja se mora puštat, i videa s muzikom koja moramo gledat, i samo muzika i ples... Tako da ne znam je li to sad talent ali definitivno pokazuje sklonost ka tome. Ono što je dobro je da pjeva u dobrom tonalitetu i vidim da pleše u ritmu. I dok mi pričamo upravo si je pusti pjesmu 'Kad bi svi ljudi na svijetu'..." otkrila nam je.

"A muž, od svega recimo možda jedino pokazuje, ne znam je li to talent, ali malo veću sklonost i sigurno puno bolje kuha od mene. Tako da on je recimo u tom pogledu talentiraniji od mene, ne bih rekla da je talent jer postoje ljudi koji se ozbiljno bave kuhanjem, ali definitivno ima notu za to", pohvalila je Nenada.

Na kraju je podijelila i jednu vijest koja će obradovati njezine obožavatelje.

"Evo konačno izlazi nova pjesma, spot snimam kroz par dana, upravo radimo na tome, tako da ja ne znam, valjda će past i sjekire i munje i gromovi i ne znam što će se dogodit, tektonski poremećaj, ali konačno sam imala vremena i to uradit. Tako da se čujemo vrlo brzo kad nova pjesma izađe van. Baš će bit ludilo!" poručila je Maja Šuput.

