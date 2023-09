Naš zgodni glumac ne može biti sretniji kao muž i otac: "Moja supruga je nevjerojatna, naš sin je presretno dijete!"

Fabijan Pavao Medvešek otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati u jubilarnoj sezoni showa Supertalent, u kojem je član žirija, a progovorio je i o supruzi i sinu.

Glumca Fabijana Pavla Medvešeka drugu sezonu zaredom gledat ćemo u ulozi člana žirija u popularnom showu Nove TV Supertalent.

Jubilarna 10. sezona showa s prikazivanjem počinje 24. rujna, a Fabijan nam je otkrio čemu se gledatelji mogu veseliti i hoće li imati priliku vidjeti nešto što dosad još nisu.

"Mogu se definitivno veselit novim, još neotkrivenim talentima, kao i nekim sličnim, ali nadograđenim točkama koje su do sad vidjeli. Budući da je 10. jubilarna sezona, mogu se veseliti i nekim inovacijama u samoj emisiji i mislim da će baš po tome bit posebna, jer će se ipak neke stvari dogoditi malo drukčije", najavio je Fabijan.

"Sve u svemu bit će sigurno zanimljivo i ne smije se propustit nijedna audicijska emisija", dodao je.

Zanimalo nas je i je li ga netko i ove sezone uspio baš iznenaditi, nasmijati, rasplakati...

"Ja koji nekako možda ne pokazujem na van sve svoje osjećaje, u ovoj sezoni sam imao priliku doživjeti apsolutno sve do kraja. Dakle od iznenađenja, do smijeha urnebesnog, a i do možda čak zaista tužnih, sretno-tužnih, tužnih-situacija, generalno sezona je ludilo", istaknuo je, a prokomentirao je i ovogodišnje Zlatne gumbe.

"Pa teško je zapravo komentirat Zlatne gumbe jer su oni svi na neki način slične visine, odnosno slično su dovoljno zanimljivi da su postali Zlatni gumbi. Ono što po meni određuje tko od njih bi mogao pobijediti je to koliko je sad taj kandidat, odnosno grupa spremna nadogradit svoj broj i ponovno nas ostavi otvorenih usta, kao i kod nastupa kad su dobili svoj Zlatni gumb", smatra Fabijan.

Prisjetio se i kandidata iz prošle sezone koji su mu ostali u posebnom sjećanju.

"Pa mislim, svi znaju da sam ja imao svoju epizodu sa Spartankom i s onim balonima. Nažalost, baloni više nisu čitavi, ali to je nešto što mi je ostalo blisko srcu, kao i mnogo drugih kandidata, što vještina, što ljudi i toplih priča. Zaista mi je drago da sam sada već u svojoj drugoj sezoni pa nekako ponovno mogu doživjeti tako prekrasne susrete kao i u svojoj prvoj sezoni", kaže.

Kao najnoviji član žirija, Fabijan se trebao uklopiti u već dobro uigranu ekipu, a priznaje da će mu ove godine biti lakše.

"Pa sigurno mi je sad različito, budući da je ovo druga sezona i mi smo od prve postali već zaista prijatelji i na neki način mi je to dalo više slobode da se sam po sebi više otvorim. Nije da ja nisam bio zadnji put otvoren, ali ovako kad znam da sam među svojim prijateljima nekako možda lakše mogu sročit neko mišljenje", govori glumac.

Otkrio nam je i s kim se iz žirija najviše povezao.

"Budući da Bilman i ja živimo baš blizu, možda smo nekako najbliži. S Martinom, osim što sam prijatelj, tako sam i nekako povezan i u poslovnom smislu, odnosno ona je moja učiteljica pjevanja, tako da s njom provodim isto dosta vremena i stvarno, to kako ona radi svoj posao je nevjerojatno. S Majom, znate i sami koliko je ona stalno svugdje, tako da, koliko se uspijemo ulovit, ulovimo se. I veselimo se da će nas sad ponovno skupit daljnja snimanja i neki dogovoreni eventi, jer najlakše nam je zapravo pravdati vrijeme kad moramo negdje bit zajedno", priznaje Fabijan.

A to vrijeme već su nadoknadili i na audicijama.

"Generalno taj period kada se snimaju audicije, to je svaki dan 12 sati, mi smo tamo cijeli dan i svaki dan. I skroz drugi život nastane u tom dugom periodu i toliko intenzivnom, tako da kad izađeš iz studija je kao da si izašao iz nekog oblaka tog svjetla i ludila i to je recimo zanimljivo", priča glumac.

Njegov dolazak u Supertalent posebno je obradovao gledateljice showa, a evo što Fabijan misli o svojoj titulu miljenika žena.

"Iskreno, nemam nikakvo mišljenje o tome, hvala, ali nekako se ne doživljavam tako. Jako mi je drago ako gledatelji i gledateljice misle da sam se uklopio u žiri i meni se jako sviđa biti tamo", skromno kaže.

Veseli ga i kada mu prilaze obožavatelji showa.

"Meni je jak drag kad se ljudi žele fotkat ili imaju neku fotku koju objave pa me tagiraju. Drago mi je jer ja dosta toga vidim i to uzimam kao vrstu potvrde da je ljudima drago da sam i ja dio tog najgledanijeg showa u Hrvatskoj. Ovim putem pozdravljam i sve ljude koje sam uspio na bilo koji način razveseliti jer doslovno samo to želim u životu", poručio je Fabijan.

Veliku podršku ima i od svojih najbližih, a tu posebno izdvaja svoju suprugu Kristinu.

"Moji su već na neki način navikli da mene nažalost uglavnom nema doma, a s druge strane da sam i dosta na televiziji i zaista, bez njihove podrške, odnosno bez podrške moje supruge koja je ujedno i moj najveći fan i prijatelj, ne bih mogao to sve izvesti. Jer na neki način kada je tempo toliko žestok, zaista trebaš ljude koji te razumiju i koji te na neki način prate u tome, da bi to mogao izvest. Prezahvalan sam na tome da ona, uz sve svoje zadatka i sve što radi, stigne još biti meni nevjerojatna potpora i ja se zaista nadam da sam i ja njoj", kaže Fabijan koji je prošle godine uplovio u bračnu luku, a ove je postao i otac.

"Život u braku je zaista prekrasan, koliko god se možda čini da se stvari ne promijene, promijene se. To je jedan veliki korak i mislim da je, kada se ljudi na njega odluče, ključan nastavak neke komunikacija i smislenog života zajedno, jer ste se odlučili za jednu veliku stvar koju treba održat i poštivat. Mi u toj ulozi uživamo, a i u ulozi roditelja smo se snašli. Moja supruga je nevjerojatna, nešto čemu se apsolutno ne mogu nadivit. Naš sin je presretno, presretno dijete i siguran sam da to ima jako puno veze s njegovom mamom. Presladak je, predobar je i obožavamo ga", raznježio se glumac.

Fabijan se ove godine pridružio i ekipi Kumova u novoj sezoni serije, a evo što nam je otkrio o svojoj ulozi.

"Da, pridružio sam se Kumovima što je bio jedan super poziv koji sam dobio od Nove TV da dođem kao neki novi lik koji u Zaglave dolazi izvan Hrvatske. Dosad sam imao odlična iskustva s Novom TV tako da i sad ovaj ulazak u uigranu ekipu koja me prihvatila nevjerojatno samo potvrđuje da volim svoj posao i mislim da je to najbolji posao na svijetu za mene. Dobio sam super, super ulogu s kojom se zezam, i baš mi se posao uopće ne čini poslom", ispričao je.

Na kraju smo ga upitali i ima li možda i on neki skriveni talent s kojim bi nam se htio pohvaliti.

"Pa, nemam se baš puno s čim hvalit, niti imam neki posebni skriveni talent, ali recimo, možda je zanimljivo to da jedem jedan put dnevno", otkrio nam je Fabijan.

