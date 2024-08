Naša glumica potvrdila da više nije u vezi s glazbenikom, ali usput je otkrila i još jednu novost: ''Imam simpatiju!''

Glumica Mada Peršić potvrdila je da više nije u vezi s Emilom Kirbišem, ali da ima novu simpatiju.

Prošlih nekoliko mjeseci javnost je šuškala o prekidu veze glumice Made Peršić i glazbenika Emila Kirbiše, a glumica je sada za Story potvrdila glasine.

''Emil i ja više nismo zajedno, ali poštujem ga i zahvalna sam na vremenu provedenom zajedno. Bilo je puno jako lijepih stvari. Imam simpatiju'', rekla je kratko.

Otkrila je i da joj u kolovozu slijedi odmor.

''Mislim da ću sa svojim dečkima, s dva mačka imena Vili i Binks, otići nekamo dalje na more. Nisam sigurna gdje, možda u Rovinj, nisam tamo dugo bila'', također je rekla za Story.

Mada je inače diplomirala medicinu, nakon čega je upisala i završila i Akademiju dramske umjetnosti.

Prvu ulogu ostvarila je u kontroverznoj predstavi "Elementarne čestice" i odmah se skinula do kraja.

"Razmišljala sam je li dobro biti gol na prvom projektu ili ne, ali mi je postalo jasno da je to dobro za to što igram", prokomentirala je Mada svoj glumački debi jednom prilikom za IN magazin.

