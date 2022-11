Naša glumica plijenila poglede dekolteom do pupka i opasnim prorezom, a sa sobom je povela i novog dečka

Mada Peršić zablistala je u haljini s dekolteom i prorezom na dodjeli Nagrada hrvatskog glumišta, na kojoj se pojavila s dečkom Emilom Kirbišem.

Glumica Mada Peršić bila je jedna od glavnih zvijezda svečane dodjele 30. Nagrade hrvatskog glumišta, na kojoj je pažnju plijenila glamuroznim i seksepilnim izdanjem.

Mada za tu je priliku odabrala bijelu haljinu s dekolteom gotovo do pupka i dubokim prorezom s prednje strane, koji je otkrivao pogled na njezine noge. Sa smiješkom na licu i besprijekorno dotjerana pozirala je s kolegama, a u gledalištu joj je društvo pravio dečko i frontmen grupe Sanremo Emil Kirbiš.

Par je vezu potvrdio prije nekoliko mjeseci, i to putem Instagrama, na kojem su objavili niz zajedničkih fotografija, a na njima su podijelili i nekoliko sočnih poljubaca. Pratitelji su vijest dočekali s oduševljenjem jer su se mnogi već neko vrijeme pitali jesu li par.

"To je ljubav", napisala je tada Mada, a uslijedila je lavina čestitki sretnom paru.

Mada je inače diplomirala medicinu, nakon čega je upisala i završila i Akademiju dramske umjetnosti. Prvu ulogu ostvarila je u kontroverznoj predstavi "Elementarne čestice" i odmah se skinula do kraja.

"Razmišljala sam je li dobro biti gol na prvom projektu ili ne, ali mi je postalo jasno da je to dobro za to što igram", prokomentirala je Mada svoj glumački debi jednom prilikom za IN magazin.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Još jedno vruće izdanje naše najseksi navijačice, objavila kadrove koje je snimila za njemačke medije: "Ti si čudo od žene!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ella Dvornik pokazala rezultate zadnjeg zahvata kojem se podvrgnula: "Boli dosta, mislim da ću još jednom i gotovo"