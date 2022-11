Sestra naše glumice iz hit-serija objavila provokativnu fotografiju iz kade, evo zašto je na Instagramu prati čak 115 tisuća ljudi!

Lucija Baban svojim atraktivnim fotografijama na Instagram profilu uveseljava čak 115 tisuća obožavatelja.

Lucija Baban slovi kao jedna od najtraženijih fitness trenerica, a ujedno je i sestra naše poznate glumice Katarine Baban.

Na Instagramu redovno objavljuje fotografije u sportskim kompletima, ali i one malo izazovnije i golišave. Prati ju gotovo 115 tisuća ljudi, a to nije ni čudno jer je ova fitness trenerica svoju liniju dovela do apsolutnog savršenstva.

Podijelila je fotografiju na kojoj pozira naslonjena na rub kade, a na sebi je imala samo crne tangice. Njezina zategnuta stražnjica odmah je privukla sve poglede.

Lucija je u opisu ispod posta objasnila što je to najviše usrećuje:

"Najdraži dio posla mi je vidjeti sve te predivne žene kako fizičkim radom na sebi postaju jače i u samopouzdanju i ljubavi prema sebi!".

"Boginja", "Mačka prava", "Kakva ljepota", "Čisto savršenstvo!", "Guza gori opasna mala", "Nisi normalna, razvalila si", "Idem po tablete za srce", "Predivna, seksi", samo su neki od komentara.

Inače, Lucija se pojavila i u spotu za pjesmu "Ne dam na nas" kantautora Roka Vuškovića.

"Sretna sam što je moje prvo pojavljivanje u videospotu baš s Rokom čija mi se glazba i inače jako sviđa, a, osim što je sjajan glazbenik, krasi ga neposrednost i ugodan karakter, pa je na snimanju vladala skroz opuštena atmosfera", izjavila je tada Lucija za Glas Slavonije.

